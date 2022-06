Vodafone představuje dětský tarif za 299 Kč

Zdroj: Vodafone

Vypadá to, že se dva operátoři rozhodli bojovat na poli tarifů s cenou kolem 300 Kč. První jsme zde měli nabídku od Vodafonu, která byla limitována do určitého data. Pak se přihlásil T-Mobile s podobným tarifem, na což reagoval opět Vodafone a upravil původní nabídku, přičemž ji zlevnil. Dnes zde máme další novinku v podobě dětského tarifu. Vodafone ho nazval Tarif pro děti a přijde na 299 Kč.

Tarif pro děti

Vodafone sice dnes uvedl tarif pro děti, ale není až tak úplně nový. Jedná se o původní nabídku, kde cena přesahovala 300 Kč. Nyní přijde na 299 Kč měsíčně, přičemž obsahuje 3 GB FUP. Dále má k dispozici 130 minut volání do všech sítí v České republice a také neomezené SMS zprávy. Operátor nabádá, aby si rodiče u takového tarifu aktivovali Flexistrop například na 300 Kč, díky čemuž dítě neprovolá nebo neutratí více, než stojí samotný tarif.

„Dnes řada rodičů pro své děti volí řešení v podobě předplacených karet, protože tak mají pocit lepší kontroly nad útratou. Jenže sazby na předplacených kartách jsou vyšší a realita často vypadá tak, že rodič musí i několikrát měsíčně kartu dobíjet, protože bez kreditu by dítě nemohlo rodinu kontaktovat. S novým dětským tarifem přinášíme mnohem praktičtější a efektivnější řešení,“ říká Zohar Weitz, viceprezidentka Vodafonu pro nefiremní zákazníky.

Tarif pro děti je limitován samozřejmě věkem. Je možné ho pořídit pro děti ve věku od 6 do 15 let. Jakmile dojde k dovršení 16 let, dojde k navýšení cen. Nabídka platí od dnešního dne do 15. srpna tohoto roku. Tarif pro děti je k dispozici na stránkách operátora Vodafone.

Podmínky k tarifu dle Vodafonu

V ceně Tarifu dle této nabídky není volání do zahraničí ani další doplňkové služby. Účtování služeb poskytovaných nad rámec Tarifu se řídí platným Ceníkem služeb.

Volné jednotky neomezeného volání nelze použít k volání na domácí či zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou.

Tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifu, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.

Paušální platba za Tarif je zaúčtována okamžitě po jeho aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude naúčtována poměrná paušální částka.

Zákazník o zvýhodnění nenávratně přichází v případě, pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle) nebo dojde na příslušném telefonním čísle k omezení či přerušení služeb (např. z důvodu prodlení s úhradou Vyúčtování). Zákazník dále o zvýhodnění nenávratně přichází v případě deaktivace pořízeného tarifu (např. i při změně tarifu na jiný).

Nabídka je možné si pořídit od 29.6. 2022 do 15.8. 2022

Tarif se skládá z 3 GB dat se slevou 100% a ze 130ti minut volání se slevou 20% a Neomezených SMS se 100% slevou. Zvýhodněná cena ke dni účinnosti těchto podmínek tak činí 299,- Kč za měsíc.

