Spotify brzy nabídne audioknihy

Zdroj: Dotekomanie.cz

V poslední době jde vidět značný rozmach podcastů. Na tuto vlnu jsme naskočili i v naší redakci, přičemž produkujeme dva formáty. Dá se říci, že se již nabízí hodně služeb pro tento typ obsahu, kde nesmí chybět Spotify. Právě tato služba stojí za rozmachem streamovaného audio obsahu a jak se ukazuje, kromě hudby a podcastů chce nabídnout další typ.

Renesance audioknih?

Daniel Elk, CEO společnosti Spotify, uvedl ve svém oficiálním prohlášení, že vidí v kategorii audioknih velký potenciál a příležitost pro rozmach a posílení. Na druhou stranu musíme dodat, že již existuje mnoho firem nabízejících tento typ obsahu, ale zřejmě Spotify je první větší službou, která chce nabídnout audioknihy.

Nějakou dobu se spekuluje, že do stejného sektoru chce naskočit také Apple, který pravděpodobně vytvoří separátní službu, než že by formát zaváděl přímo do nějaké existující. Zřejmě se tak blíží nový konkurenční boj, ale budeme si muset počkat, co vlastně Apple nabídne. U Spotify odhadujeme, že dojde jen na rozšíření služby a všechen obsah bude součástí stávajícího předplatného.

Spotify již v minulém roce oznámilo odkoupení firmy Findaway, která se soustřeďuje na audioknihy a hlavně podporu pro tvůrce. Bohužel samotný obchod ještě není u konce. Odhadujeme, že se již v tomto roce dočkáme prvních pokusů od větších služeb.

Zdroje: 9to5mac.com, newsroom.spotify.com

