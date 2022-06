Zdroj: Dotekománie

WhatsApp přichází stále s novými funkcemi. Nyní je na obzoru nová funkce, která by mohla přinést zobrazení aktualizace stavu u kontaktu přímo na stránce s chaty.

Aktualizace stavu ve WhatsApp bude lépe dostupná

Aktualizace stavu má v aplikaci svojí vyhrazenou sekci. Pokud nějaký z kontaktů přidá něco do svého stavu, objeví se barevná tečka na ikonou stavu ve spodní liště. Podle zjištění webu WABetaInfo WhatsApp pravděpodobně pracuje na vylepšení, které by mohlo přinést notifikaci o aktualizaci stavu u kontaktu přímo na stránce s chaty podobně jako to má již nyní Facebook Messenger. WhatsApp na této novince začal pracovat zhruba před měsícem v rámci aplikace pro iOS. Nezapomene se ale ani na uživatele Androidu.

Novinka byla poprvé spatřena v beta verzi aplikace pro stolní počítač a měla by fungovat tak, že pakliže klepneme na textovou část chatu, otevře se samotný chat. Pokud klepneme na ikonu kontaktu, zobrazí se aktualizace stavu. Bude to tedy fungovat velmi podobně, jako když například nějaký uživatel zveřejnil příběh na Instagramu.

Funkci nebude možné pravděpodobně deaktivovat. Pokud bude oficiálně zavedena, bude fungovat defaultně pro všechny.

Zdroje: phonearena.com, wabetainfo.com



Domů » Články » Aktualizace stavu přímo v chatu: nová funkce ve WhatsApp odhalena

reklama reklama