Spotify chce akvizicí Findaway posílit svou pozici v oblasti audioknih

Spotify oznámilo, že má v plánu koupit společnost Findaway, jež působí jako distributor audioknih. V tuto chvíli zatím není známá cena, ze kterou Spotify chce Findaway koupit.

Spotify podniká významné kroky v oblasti audioknih

Findaway působí hned v rámci několika podniků, které se zaměřují na distribuci audioknih pro různé platformy a zároveň nabízí služby v oblasti tvorby audioknih pod značkou Findaway Voices. Společnost se rovněž zaměřuje na propojování autorů a přednášejících. Pro Spotify je tak Findaway cenným partnerem pro své plány, jak dále navyšovat zdroje příjmů nejen v oblasti hudby, ale také právě v oblasti mluveného slova.

Díky této akvizici bude Spotify schopná rychleji zařazovat audioknihy do své databáze a stane se tak nejen objednavatelem audioknih, ale v podstatě také jejich vydavatelem, což jí zajistí prestižní postavení v podcastové sféře.

„Díky této akvizici budeme schopni urychlit přidávání audioknih do katalogu služby tak, aby uživatelé mohli efektivně získat veškerý zvukový obsah, který chtějí, na jedné platformě,“ říká Nir Zicherman, vedoucí divize audioknih na Spotify. Zicherman dále říká, že se tým zaměřuje na inovace v této oblasti, aby audio knihy přinášely ještě bohatší zážitek pro posluchače a také chtějí přinést možnost vytvářet a vydávat ještě více audioknih, než doposavad. Zicherman prozatím odmítl uvést jakékoli podrobnosti o plánované akvizici a exkluzivitách s ní spojených.

Podle slov Nira Zichermana by se audioknihy do služby Spotify měly začít ve větší míře dostávat začátkem roku 2022. Společnost si akvizicí zajistí i cenný zdroj financí. Findaway má příjmy z autorských honorářů, což znamená, že kdokoliv si zakoupí na platformě audioknihu, Spotify z toho poplynou příjmy také. Na základě toho se dá očekávat, že Spotify zřejmě v budoucnu upraví aktuální formu předplatného. To nyní představuje dvě varianty a to prémiový účet pro jednotlivce, nebo pro rodinu.

