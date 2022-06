Coolpad vylepšuje sérii o Cool 20s

Zdroj: Gizmochina

Na půl cesty mezi Cool 20 a Cool 20 Pro můžeme postavit nejnovější přírůstek do produktové řady Cool 20, která u společnosti Coolpad funguje od května loňského roku. Do oficiálního předprodeje právě teď míří model s názvem Cool 20s, který by měl čínský výrobce nabízet v rámci segmentu střední třídy za přívětivou cenu.

V šedém průměru

Pokud telefon porovnáme s posledním zástupcem Cool 20 Pro z prosince roku 2021, tak kromě spousty podobných prvků můžete očekávat řadu kompromisů směrem k horšímu. Kupříkladu u displeje došlo ke snížení obnovovací frekvence, přičemž naopak byl ponechán výřez ve tvaru padající kapky se stejně nakonfigurovanou selfie kamerkou.

V případě hardwaru firma Coolpad opět využila služeb od MediaTeku, ale nasadila o dvě řady nižší procesor nebo navíc přidala jednu nižší paměťovou verzi. Dále u baterie klesla rychlost nabíjení a sestava zadního fotoaparátu tentokrát přišla o prostřední 8MPx objektiv. Velkou kaňkou na kráse zůstává téměř dva roky starý systém Android 11.

Volný prodej odstartuje 17. června a vybírat lze ze tří barevných provedení (bílá, černá, modrá). Konečná cena po přepočtu činí 3 509 Kč.

Specifikace Coolpad Cool 20s

displej: 6,58 palců, LCD, Full HD+, 90 Hz

procesor: MediaTek Dimensity 700

RAM: 4/6/8 GB

úložiště: 128 GB

přední fotoaparát: 8 MPx

zadní fotoaparáty: 50 + 2 MPx

baterie: 4 500 mAh + 18 W nabíjení

software: Cool OS 2.0 (Android 11)

ostatní: 5G, dual-SIM, Bluetooth 5.0, USB-C, 3,5mm sluchátkový jack, skener otisků prstů

