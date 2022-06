WhatsApp zřejmě umožní exportovat zálohovaná data z Google Drive úložiště

Zdroj: Dotekománie

Podle webu WABetaInfo WhatsApp pravděpodobně pracuje na nové funkci, která by umožnila exportovat data, která se zálohují z aplikace do úložiště Google Drive.

Export záloh pro aplikaci WhatsApp

Aplikace WhatsApp si veškerou historii chatů včetně multimédií v případě platformy Android zálohuje do úložiště Google Drive od Googlu. Jedním z důvodů může být i to, že Google nově veškeré fotografie a videa do uložiště nahrané započítává do kapacity a jeho disk tak již není neomezený. Podle informací WhatsApp pravděpodobně pracuje na možnosti zálohovaná data exportovat z úložiště Googlu a tato data následně z jiného umístění importovat zpět do aplikace.

Indicie se objevily v beta verzi 2.22.13.11 pro Android, jak je i patrné z výše uvedeného screenshotu. Nová funkce je prozatím přístupná pouze pro betatestery a zatím není potvrzeno, zdali bude v budoucnu přístupná pro všechny uživatele. Pokud byste si chtěli novinku vyzkoušet, můžete tak učinit tím, že se zaregistrujete do veřejného beta programu.

