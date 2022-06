Instagram upravuje funkci filtrů pro omezení citlivého obsahu

Zdroj: Dotekománie

Instagram vloni zavedl funkci „Nastavení citlivého obsahu“, které uživateli umožňuje lépe kontrolovat citlivý obsah, který se zobrazuje v sekci „Prozkoumat“. Nyní vliv těchto filtrů rozšiřuje i do dalších částí své sociální platformy.

Instagram filtry pro citlivý obsah se vylepšují

Instagram nově přejmenoval filtry pro kontrolu citlivého obsahu. Nově jsou k dispozici filtr „Povolit“, který zobrazí veškerý citlivý obsah. Filtr „Omezení (výchozí) v mírnější formě filtruje citlivý a hanlivý obsah a filtr „Omezit ještě víc“ pak výrazněji zasáhne do toho, jak moc se bude citlivý obsah zobrazovat. Původně tyto filtry fungovaly pouze pro sekci „Prozkoumat“, ale dle vyjádření Instagramu se jejich působnost zavádí i pro Reels, účty, které sledujete, nebo sekci s hashtagy.

Ačkoliv se Instagram nově snaží skrze popis u filtrů více informovat o tom, co mají dělat, stále uživatel moc netuší, jak moc je filtr účinný a co vlastně přesně dělá. Nastavení filtrování citlivého obsahu si můžete upravit v Nastavení -> Účet -> Nastavení citlivého obsahu.

Dle Instagramu je citlivý obsah definován takto:

Obsah zobrazující násilí, například roztržka či rvačka. (Odebíráme obsah explicitně zobrazující násilí.)

Sexuálně explicitní nebo podněcující obsah, jako např. obrázky osob v průsvitném oblečení. (Odebíráme obsah vyobrazující nahotu nebo sexuální aktivitu dospělých osob.)

Obsah propagující užívání regulovaných produktů, jako například tabákových výrobků, elektronických cigaret, produktů a služeb určených pro dospělé či farmaceutických přípravků. (Odebíráme obsah obsahující výzvu k prodeji nebo propagaci většiny regulovaných produktů.)

Obsah, který může propagovat nebo zobrazovat kosmetické zásahy.

Obsah, který se může snažit vyzývat k prodeji produktů či služeb zakládajících se na tvrzeních o zdraví, například obsah propagující doplněk stravy k redukci váhy.

Pokud si kontrolu citlivého obsahu nastavíte na „Povolit“, neznamená to, že by se měl zobrazovat obsah, který porušuje zásady. Takový obsah Instagram blokuje a snaží se, aby byl co nejdříve odstraněn.

