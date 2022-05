Redmi K50 Ultra poskytne výkonný procesor a 2K displej

Společnost Redmi představila v únoru novinku K50 Gaming Edition a leakeři tvrdí, že už pracuje na výkonnějším modelu K50 Ultra. I řada K30 měla v nabídce verzi Ultra, naopak K40 pouze Pro+.

Podle zahraničních médií bude K50 Ultra vybaven procesorem Snapdragon 8+ Gen 1. Samotný Qualcomm již potvrdil partnerství s Redmi, že tento čip do jednoho z telefonů dodá. Stejný procesor bude používat také Xiaomi 12 Ultra.

Smartphone by si měl zachovat 2K 120Hz OLED displej, tudíž můžeme očekávat přítomnost podpory technologie Dolby Vision. Zákazníci se mohou těšit také na 120W rychlé nabíjení. Na trh by se zařízení mělo podívat ve druhé polovině tohoto roku. Zhruba v tu dobu bude představeno Xiaomi 12 Ultra.

Zdroj: fonearena.com

