Xiaomi Mi Band 7 ve variantě Pro? Může být už v červenci

Minulý týden jsme se dočkali další generace chytrého náramku Xiaomi Mi Band 7. Ten přichází s o 25 % větším displejem nebo režimem Always On. Spekuluje se ale o ještě lepším modelu Pro.

Možná byste mohli s nákupem ještě chvíli počkat. Zahraniční média totiž informují o tom, že bychom se mohli dočkat modelu Mi Band 7 Pro, který by byl představen po boku smartphonu Xiaomi 12 Ultra. Takové zařízení bylo objeveno v aplikaci Mi Door Lock.

Žádný leaker nepřinesl konkrétní vylepšení v modelu Pro. Pravděpodobně ale nabídne větší displej, GPS a větší baterii. Xiaomi 12 Ultra má být představen v červenci, takže očekávejme, že model Pro bude představen téhož dne.

Zdroj: gsmarena.com

