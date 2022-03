Samsung si nechal patentovat skládací telefon, jeho design je opravdu neotřelý

Zdroj: LetsGoDigital

Společnost Samsung si nechala patentovat skládací telefon, který se zatím vymyká všem designovým zvyklostem. Jeho tvar je totiž přinejmenším zvláštní, displej bude totiž po vyklopení tvořit písmeno L.

To, jak by mohl patentovaný telefon vypadat, nám skrze své rendery nastínili LetsGoDigital a Concept Creator. Samsung si svůj telefon nechal patentovat u patentové společnosti WIPO. Panel, který se vyklopí, bude tvořit písmeno L a po jeho zavření bude displej k dispozici na zadní straně telefonu.

S ohledem na tento neotřelý design se samozřejmě nabízí to, proč se Samsung rozhodl pro takto řešenou konstrukci. Sekundární displej by mohl sloužit pro zobrazení druhé aplikace v menším okně, případně ke zobrazení informací k aplikaci otevřené na hlavním displeji.

Displej na zadní straně bude pravděpodobně aktivní i při zavřené stavu a mohl by například posloužit jako hledáček pro zadní kameru. Podle renderů by měl být telefon vybaven fotoaparátem s trojitým systémem čoček. Samotný displej by pak měl být být opatřen sklem UTG (Ultra Thin Glass), kterým jsou vybaveny modely Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3.

To, zdali se tento telefon někdy dostane do výroby, nyní není jasné. Jedná se o patent a to znamená, že může zůstat navždy uschován v šuplíku. Nicméně podle renderů by se jednalo o opravdu zajímavý telefon s jistým potenciálem.

