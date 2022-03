Zdroj: Dotekomanie.cz

Nástroj pro rozostření obrázků by konečně mohl přijít i na WhatsApp pro Android

WhatsApp má pro úpravu obrázků vestavěný editor, který si poradí s kreslením, přidáváním emotikonů, nebo pootočením. To, co ale již nějakou dobu má aplikace pro iOS, tedy možnost rozostření obrázků, to na Androidu prozatím chybělo.

WhatsApp pro Android by brzy mohl obdržet redesign editoru pro fotky

Nyní podle známého webu WABetaInfo se na přidání této funkce pracuje od beta verze 2.22.3.5 pro Android. Nyní v betaverzi 2.22.7.1 je možné nahlédnout, jak by měla novinka v aplikaci vypadat. Podle screenshotu je patrné, že by aplikace pro Android mohla obdržet poněkud intuitivnější podobu, kde pod obrázkem bude stačit klepnout na ikonu pro rozostření a pak již rozostřit potřebnou oblast. Naproti v aplikaci pro iOS je nutné vybrat z poměrně tenké osy tu část, která slouží pro rozostření, což nepůsobí úplně přehledně.

Co je potřeba zmínit, že vývoj aplikace WhatsApp funguje poněkud chaoticky a nedává úplně smysl. Důkazem toho je například to, že tento nástroj je již nějaký čas dostupný pro iOS a pro Android je teprve ve fázi beta testu. Stejně tak i mnoho jiných funkcí nepřichází pro Android a iOS současně. V tuto chvíli není jisté, kdy se novinka objeví v ostré verzi aplikace. Budeme si muset pravděpodobně ještě chvíli počkat.

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. Zdarma ANDROID

Zdroje: androidpolice.com, wabetainfo.com



Domů » Články » Nástroj pro rozostření obrázků by konečně mohl přijít i na WhatsApp pro Android

reklama reklama