Samsung Galaxy S22 – sympaťák od pohledu [recenze]

Samsung se již pochlubil svými novinkami v rámci série Galaxy S a již si u nás můžete přečíst recenze na Galaxy S22+ a Ultra. Dnes se ale podíváme na základní model, který má sice o něco slabší specifikace nebo je spíše menší, ale rozhodně by neměl ujít vaší pozornosti, pokud chcete to nejlepší v menším balení.

Fotky neřeknou vše

Když jsem poprvé viděl Galaxy S22, tak mě nijak moc nezaujal. Řekl bych, že si Samsung moc nehrál s designem a celkově na mě nepůsobil jako mobil, který bych musel mít. To se ale změnilo při prvním osobním setkání. Nečekal jsem, že okraje mobilu budou tak výrazné a skoro bych řekl ostré. Rozhodně jsem cítil okraje v rukách, ale na tento pocit jsem si zvykl. Nakonec jsem ho i uvítal, vzbuzuje ve mmě pocit trochu výjimečného mobilu. Kovový rám je zaoblen, takže si najde své umístění v ruce.

Překvapil mě fotomodul na zadní straně, který je značně vystouplý a má i celkem ostré provedení. Na něm jde také cítit, že to není jen nalepený hrb, ale rovnou kovová součást mobil. Minimálně tak na mě působí. Obával jsem se, že modul bude znát při držení, ale nakonec jsem si ho ani nevšímal. Navíc jsem ho začal používat jako vztyčný bod pro správné uchopení mobilu. Nevýhodou je nestabilita mobilu, když jej položím na stůl. Prostě pořádná kolébka. S dobrým krytem ale značně vyrovnáte záda, jen je škoda ho oblékat do nějakého obalu.

Zadní strana je skleněná a příjemně matná. Neulpívají jakékoliv otisky a stále si drží svůj elegantní vzhled. Přední strana není na první pohled ničím zajímavá, ale po rozsvícení displeje je vidět, jak jsou rámečky krásně symetrické. Navíc jsem milovník plochých panelů, takže za to má u mě Samsung minimálně jedno plus navíc. Foťák je umístěn v otvoru v displeji a je položen do středové části. Pokud jsem se na něj nezaměřil zrakem, ani jsem nevěděl, že tam je. I při sledování videí jsem ho neregistroval.

Displej má sice jen Full HD+ rozlišení, ale na 6,1 palců se jedná o dostatečně dobrou hodnotu. Stěžovat si asi budete jen při velmi blízkém pohledu a ještě s lupou. Jas je dostatečně silný a navíc je displej podpořen velmi dobře vyladěným systémem automatického jasu. Jde o top model, takže není překvapením, že umí poskytnout rovnou 120Hz frekvenci. V rámci nastavení systému si ale nevyberete konkrétní hodnotu. Buď mobil pracuje na 60 Hz, nebo si volí vhodnou frekvenci sám.

U mobilu vždy očekávám aspoň stereo reproduktory, takže v tomto ohledu jsem spokojen s S22. Jsou příjemně vyladěné, byť horní sluchátko slouží jako druhý reproduktor. Samsung si pohrál celkem dobře a při sledování videí jsem měl dobrý požitek. Tlačítka jsou umístěná jen na pravé straně. Ocenil bych, kdyby aspoň vypínací tlačítko mělo nějaké zdrsnění nebo vzorek. Jdou najít bez problémů a samotný stisk je jistý a přesný. Nijak se neviklají.

Samsung velmi dobře umístil čtečku otisků prstů v displeji. Je na správné pozici trochu výše od spodního okraje, takže je dosažitelná i bez značného ohýbání palce. Je velmi rychlá, tedy aspoň na takové, které jsou v displeji, ale na můj vkus by mohla být o trošičku rychlejší. Možná jde ale jen o pocit z animací při odemykání.

Nejvíce se mi líbí na Galaxy S22 samotná velikost, jelikož perfektně zapadne do ruky a dokáži ho ovládnout bez použití druhé. I panel notifikací je dosažitelný palcem bez změny uchopení mobilu, přičemž nemám nějak velké ruce. Tento mobil bych na dnešní dobu mohl s přivřením očí nazvat malý top model, tedy aspoň ve srovnání s konkurencí.

Baterie na jeden den

Hodnotit mobil po stránce výdrže na jedno nabití je dosti komplikované, jelikož každý uživatel má trochu jiné návyky a používá odlišné aplikace. V mém případě jde o kombinaci práce a relaxace. Dostal jsem se průměrně na 5 hodin zapnuté obrazovky. Bohužel S22 jsem nikdy nepoužíval dva dny. Každý den jsem se dostal k večeru na 20 % baterie. Druhý den by jednoduše nezvládl v mém podání. Vyzkoušel jsem i přechod na 60Hz frekvenci, ale i tak jsem měl k večeru 35 až 40 % baterie. Teoreticky by se šlo dostat na dva dny používání, ale jen pokud budete mobil používat pro práci, a nikoliv i pro relaxaci. I tak ho musím hodnotit kladně v tomto ohledu vzhledem ke kapacitě baterie.

Co se týče nabíjení, nabízí se 25W technologie přes USB C a 15W bezdrátová. I testy zahraničních webů poukazují, že Samsung nevyužívá naplno tyto možnosti. Mobil se sice nabíjí přes hodinu, ale očekával bych, že to v první chvíli rozpálí na maximum a pak v klidu a pomalu doplní energii na maximum. Samsung ale asi šetří baterku, aby netrpěla na rychlé doplňování energie. Není se ani čemu divit, když má mobil vydržet pět let minimálně.

Software dobrý, ale

Samsung je znám svými modifikacemi Androidu. V tomto případě jde znát, že si pohrál s některými vlastnostmi a přidal si své vlastní doplňky a funkce, ale měl by se více soustředit na optimalizaci. Při náročnějším používání jsem zaznamenal snížení snímků za sekundu, takové menší zpomalení. Šlo spíše jen o momenty a krátkodobé zaváhání, ale šlo si ho všimnout. Skoro bych řekl, že měl mobil na malou chviličku něco na práci a nedokázal poskytnout maximum snímků za sekundu, když jsem přecházel z jedné náročné aplikace na druhou. Neopakovalo se to nějak pravidelně a ani za stejné situace.

Co nejvíce ale případný majitel ocení, je doba, po kterou bude Samsung dodávat aktualizace. Dostane totiž Android 16, což jsou přibližně 4 roky podpory. Bezpečnostní aktualizace budou dostupné po dobu pěti let. Celkově ale mohu říci, že až na jeden nedostatek se nabízí dobře vybavený mobil po softwarové stránce.

S hardwarem mezi nejlepší

Není pochyb, že Galaxy S22 má špičkovou výbavu. Asi se najdou tací, co budou namítat, že procesor Exynos 2200 nemá tolik výkonu, jako modely od Applu, Qualcommu a možná i Mediateku, ale pokud nebudete srovnávat výsledky syntetických benchmarků, tak si toho ani nevšimnete. Dokonce má k dispozici i speciální funkce pro hry, jako třeba podporu pro ray tracing, ale zatím není tolik her, kde by se to dalo využít.

Velikost operační paměti je dostatečná a konektivita je na špičkové úrovni. Teď nemyslím jen podporu sítí páté generace, ale hlavně WiFi 6E. Díky této podpoře si nebudete muset dělat starosti kolem WiFi na nějakou dobu. Příjem je velmi rychlý a mobil se dokáže připojit na slušnou vzdálenost, aspoň dle mého pozorování. V případě lokalizačních služeb je vše také velmi rychlé.

Celkově mobil asi nebude dosahovat na první pozice v rámci benchmarků, ale to neznamená, že nebudete spokojeni s rychlostí. Výkonu má dostatek na několik let.

Specifikace Galaxy S22

displej: 6,1 palců, Full HD+, Dynamic AMOLED 2X, 10~120 Hz

procesor: Exynos 2200

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 12 + One UI 4.1

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS, Dual Pixel, f/1.8 12 MPx, 120° 10 MPx, 3x zoomm OIS přední – 10 MPx

ultrasonická čtečka otisků prstů

IP68, stereo

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC

rozměry: 146 x 70,6 x 7,6 mm; 168 gramů

baterie: 3700 mAh 25W přes USB C 15W bezdrátově reverzní nabíjení



Fotomobil, jak se patří

Samsung Galaxy S22 má na zadní straně tři foťáky, ale nenajdete zde takové zbytečnosti, jako snímač pro hloubku ostrosti nebo makro snímač. K dispozici je běžný foťák s 50 MPx, ultra širokoúhlý s 12 MPx a jeden pro zoom s 10 MPx. Ve všech případech jsem byl spokojený a možná jen fotograf by našel nějaké komplikace nebo nedostatky ve kvalitě. Díky výkonu mobilu a samotné softwarové výbavě dokáže mobil vykouzlit vynikající snímky za takřka jakékoliv situace.

Samozřejmě ultra širokoúhlý nedosahuje kvalit hlavního foťáku, ale asi nikdo neočekává, že nabídne stejný dynamický rozsah. Barvy jsou ve všech případech trochu živější, ale to asi nikdo nebude řešit při sdílení momentek z dovolené a podobně. Aplikace pro focení je rychlá a nabízí i profesionální režim. Nechybí speciální portrétní funkce a nejrůznější inteligentní nastavení včetně nočního režimu.

Ukázka zoomu

Ukázka nočních fotek

Ukázka selfie foťáku s efekty

Zhodnocení Samsung Galaxy S22

Galaxy S22 mě zaujal zpracováním, designem a hlavně velikostí. Na trhu není dostatek menších top modelů a většina výrobců nabízí jen pádla. Pokud bych nyní hledal to nejlepší v menším balení, S22 by byl na prvním místě v pomyslném seznamu. Trochu mě nepotěšila výdrž na jedno nabití, ale jeden den se dá očekávat od kombinace 120Hz displeje a 3700mAh baterie.

Nejkrásnější je samozřejmě displej, zejména se svými barvami a také jasem. Denní světlo není problém a dívání se na videa v HDR ve spojení se stereo reproduktory je uspokojující zážitek. Samsung by se měl ale zaměřit ještě na doladění některých součástí softwaru, jelikož jsem během používání zaznamenal zaváhání. Naštěstí se nejednalo o nic pravidelného.

Samsung Galaxy S22 se jednoduše povedl. Ještě jednu aktualizaci a neměl bych co vytknout tomuto mobilu. I svým vzhledem jasně ukazuje, že nejde o běžný mobil. Po uchopení si ho zamilujete a odpustíte mu i větší foto modul na zadní straně.

Plusy

menší velikost

krásně čitelný a rychlý displej

výborné fotografické schopnosti

design

Mínusy

software by potřeboval ještě trochu doladit

baterie jen na jeden den při běžném používání

zasloužil by rychlejší nabíjení



