Galaxy S22+ – zbytečně ve stínu Ultra [recenze]

Samsung letos opět představil rovnou tři zástupce řady Galaxy S, přičemž poprvé tu máme Ultra model s odlišným designem vracejícím se spíše k řadě Note. Skoro by se tak dalo říct, že top Galaxy S model je tak právě dnes recenzovaný Galaxy S22+. Ten navazuje na loňský design a nese se na vlně pozvolné evoluce například s vylepšeným fotoaparátem. Jak se tento model povedl? Na to se dnes v recenzi zaměříme.

Konstrukce

Hned při prvním uchopení mě překvapilo, že displej je širší a celé zařízení už není tak zbytečně vysoké. Konstrukčně se jedná o velmi kvalitně zpracovaný telefon, boky jsou lesklé, kovové a mírně zaoblené, díky čemuž se dobře drží. Svým povrchem jsou boky stejné jako třeba na top iPhonech.

Na zádech se měnily detaily. Modul fotoaparátu již nevystupuje přímo z bočního rámečku, ale je oddělený. To ve skutečnosti není taková změna, stále však musím pochválit velmi originální a pěkný design právě sestavy fotoaparátů. Vypadá to zkrátka dobře a navíc je to i praktické. Oproti modelu Ultra se totiž kolem čoček snímačů neakumuluje tolik prachu, dobře se čistí a jsou trochu zapuštěné, takže se jen tak nepoškrábou.

Materiálem je sklo a to matné u všech barevných variant. My testovali černou, což je takový upřímný elegán, ale můžete si vybrat také z bílé, zelené a růžově zlaté. Všechny barvy jsou viděl na vlastní oči a musím říct, že jsou opravdu povedené.

Co se mi moc líbí, je fakt, že letos konečně jsou rámečky kolem displeje symetrické na všech stranách. Vypadá to skvěle a navíc nejednoho uživatele potěší, že je displej plochý a není zaoblený.

Celý telefon je celkem velký, úhlopříčka 6,6 palce je znát. Na druhou stranu díky tenkým rámečkům jeho velikost téměř odpovídá Galaxy S10+, který měl 6,4palcový displej. Nicméně pokud velké telefony nejsou váš šálek čaje, stále můžete sáhnout po menším modelu Galaxy S22, který je opravdu kompaktní.

Stereo reproduktory, stejně jako voděodolnost s certifikací IP68, je dnes už samozřejmost u top modelu. Samsung pak slibuje zvýšenou odolnost, jelikož jak přední, tak zadní sklo je typu Gorilla Glass Victus+. Rámeček má také více vydržet, výrobce se chlubí tzv. Armor Aluminum, a tak by měl lépe přežít nějaký ten pád. To ale v rámci recenze netestujeme.

Displej

Letos největší novinkou v oblasti displeje je vyšší maximální jas, který dosahuje až na 1750 nitů. V praxi to znamená, že na sluníčku jsem vše přečetl opravdu výborně a s viditelností tak opravdu není sebemenší problém. Až mě to překvapilo, jak moc displej dokáže zářit.

Obnovovací frekvence je adaptivní s možností od 48 do 120 Hz. To mi přijde dostatečné, na druhou stranu model Ultra umí jít s frekvencí ještě níže, což více šetří baterii. Co mě letos také zaujalo, je fakt, že na displeji není z výroby aplikovaná ochranná fólie. Ta na top modelech přitom byla několik posledních let. Já osobně jsem za to ale rád, jelikož se tyto plastové fólie velmi snadno poškrábou.

Hardware

Uvnitř tepe opět nový Exynos, jak už to tak v Evropě bývá zvykem. Letos tu máme konkrétně Exynos 2200, který je vyrobený 4nm procesem a nabízí složení jader Cortex X2, další tři jsou typu A710 a poslední čtyři jsou A510. Zajímavostí je grafický čip Samsung Xclipse 920, který je založen na technologii RDNA 2 od společnosti AMD a podporuje Ray tracing. Zatím však nevím o žádné hře, která by to uměla využít. Operační paměť je u obou variant 8 GB, což je dostačující. Na druhou stranu je možná škoda, že tu není 12 GB, byla by to do budoucna lepší volba, zvlášť když má telefon dostávat hlavní aktualizace 4 roky.

Pokud se podíváme na výsledky benchmarku Geekbench 5, tak je velmi podobný verzi S22+ se Snapdragonem. My měli k testu tedy jen verzi s Exynosem, nicméně co se grafického výkonu týče, tak internetem už kolují zprávy, že v této oblasti má Snapdragon mírně navrch. Nemá ale zmíněný Ray tracing a třeba bude výrobce novou grafiku od AMD ještě dále optimalizovat, stejně jako třeba vývojáři her. Takže bych nový Exynos zatím nezahazoval.

Specifikace Galaxy S22+

displej: 6,6 palců, Full HD+, Dynamic AMOLED 2X, 48~120 Hz

procesor: Exynos 2200

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 12 + One UI 4.1

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS, Dual Pixel, f/1.8 12 MPx, 120° 10 MPx, 3x zoom OIS přední – 10 MPx

ultrasonická čtečka otisků prstů

IP68, stereo

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC

rozměry: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm; 195 gramů

baterie: 4500 mAh 45W přes USB C 15W bezdrátově reverzní nabíjení



Baterie

Jak už to tak dnes bývá zvykem, napájecí adaptér do zásuvky není součástí balení, a tak si jej musíte dokoupit. Obecně celá krabička od telefonu je velmi tenká a skoro mi přijde, jako by se dnes výrobce předháněli, kdo udělá tenčí a menší prodejní balení. Aspoň že USB-C kabel tam stále je.

Rychlost napájení probíhá maximálním výkonem 45 W. Přesně za 1 hodinu nabíjení jsem se dostal z 10 na 90 procent, což považuji za dobrý výsledek, ale rozhodně ne nejlepší. Mnoho jiných výrobců nabízí rychlejší drátové nabíjení. Bezdrátově se pak nabíjí stále pouze 15 W, což také není mnoho, konkurence je v této oblasti trochu dále.

Výdrž zajišťuje baterie o kapacitě 4500 mAh a ve výsledku se jedná o klasický jednodenní smartphone. Většinou jsem den končil se zhruba 20 procenty. Vždy bude samozřejmě záležet na vašem použití, já dosahoval ale kolem 4 hodin aktivního displeje, což je průměrná hodnota.

Fotoaparát

Zatímco vloni u modelu Galaxy S21+ (recenze) jsme měli v podstatě stejné fotoaparáty jako u S20+, tak letos nám výrobce připravil konečně větší vylepšení. Hlavní snímač fotoaparátu se po letech dočkal navýšení megapixelů a nového 50MPx senzoru. Megapixely samozřejmě nejsou vše, ale nový senzor přijde vhod. Také teleobjektiv již není 64MPx a neprovádí 3x digitální výřez, ale pravý optický teleobjektiv s trojnásobným přiblížením.

Den

Při porovnání ultra širokoúhlého snímače a hlavního ve dne vidíme velmi podobný dynamický rozsah, ačkoliv logicky má ten hlavní větší senzor stále o něco málo větší.

Na fotce právě projíždějícího autobusu na snímku vlevo výše si telefon skvěle poradil s proti sluncem, navíc fotka byla pořízena vytažením telefonu z ruky a povedla se na první dobrou. Obecně je spolehlivost foťáku u hlavního snímače výborná. Výsledné snímky mají pak trochu živější barvy, jak už to bývá u Samsungu zvykem. Díky velkému snímači je pak dnes u telefonů také celkem běžný přirozený bokeh efekt, což lze vidět třeba na fotce piva výše. Ta nemá žádné softwarově rozmazané pozadí.

Noc

Noční režim telefon automaticky aktivuje pouze ve velké tmě a myslím si, že pokud chcete ty nejlepší fotky, vyplatí se ho použít kdykoliv v noci. Získáte tak fotky s více detaily a s lepším HDR, jak můžete vidět na srovnání níže.

Ultra širokoúhlý snímač

Používat noční režim na ultra širokoúhlém snímači je skoro povinnost. Bez něj jsou totiž výsledky o třídu horší.

Teleobjektiv

V noci platí to samé jako pro ultra širokoúhlý snímač také pro teleobjektiv. Pokud chcete tedy ty nejlepší noční snímky, použijte noční režim. Telefon vám ho z mojí zkušenosti málokdy sám nabídne. Jako pozitivní také hodnotím fakt, že opravdu jen málokdy telefon v noci sáhne po výřezu z hlavního snímače.

Video

Nahrávání videa je stále maximálně v 8K při 24 snímcích za sekundu. Osobně považuji za nahrávání v tomto rozlišení za nesmysl zvlášť, pokud nabízí navíc jen 24 fps. Nicméně zkoušel jsem to a došlo k významnému vylepšení především stabilizace. Dále si však můžete vybrat z rozlišení 4K nebo FullHD při 60 nebo 30 fps.

Software

Také Samsung letos v rámci OneUI 4 částečně integroval nový design nového Androidu 12 s názvem Material you (Material design 3). Ten vám umožňuje změnit barvy systému a mnoha aplikací tak, aby ladili právě s vaší tapetou. Dva příklady různých tapet můžete vidět níže, pokud třeba jedna používá světlý a druhá tmavý režim, systém to opravdu celkem dost promění.

Systém při testování nabízel bezpečnostní záplatu z 1. ledna, do zahájení prodeje se to ale může změnit. Obecně Samsung nově slibuje 5 let bezpečnostní aktualizace, což je vynikající zpráva. Zároveň pak Galaxy S22 dostane čtyři velké aktualizace Androidu. Za tohle si zaslouží výrobce velkou pochvalu.

Za co už si ale zaslouží pochvaly méně, je stále velký počet předinstalovaných aplikací včetně duplicit. Třeba na obyčejné sms zprávy jsou předinstalovány dvě velmi podobné aplikace, jedna je však Googlu, druhá Samsungu. To samé platí také třeba o prohlížeči, které jsou zde dva.

Zhodnocení

Samsung Galaxy S22+ se taková sázka na jistotu. Samsung zde nijak neexperimentoval a přinesl lehkou evoluci loňského modelu s vylepšeným designem a fotoaparátem. Jakkoliv jsem původně byl nadšený z modelu S22 Ultra a dnes recenzovaný model jsem tak trochu opomíjel, byla to chyba. Právě S22+ bych letos nazval tím nejlepším modelem řady Galaxy S, jelikož zmíněný Ultra model je zkrátka Note.

Pochválit musím absolutně vynikající displej, jehož maximální jas je výborný. Líbí se mi také symetrické rámečky kolem displeje a celkově mi přijde design velmi povedený. Foťák konečně přináší plnohodnotný 3x optický teleobjektiv, ačkoliv to u telefonu atakující cenovkou 30 tisíc může být pro někoho málo. Pětinásobný zoom by přišel vhod. Chválím pak výsledky nového 50MPx hlavního snímače.

Jako menší nevýhody vidím pomalejší nabíjení, průměrnou výdrž baterie a vlastně také jen 8 GB RAM. To vám sice dnes bude stačit, ale Galaxy S22+ má dostávat aktualizace další 4 roky. To je skvělá zpráva, ale na konci životnosti už 8 GB může být málo.

Samsung Galaxy S22+ se začne prodávat 11. března, přičemž již nyní v rámci předobjednávek získáte celkem pěkné dárky. Cenovka začíná na 26 990 Kč, což mi přijde jako celkem slušná cena. Za stejné peníze můžete ale mít také ohebný Z Flip 3 nebo za malý příplatek iPhone 13 Pro. Další top modely s Androidem pro letošní rok teprve dorazí, nicméně i přesto si myslím, že tohle bude jeden z nejlepších Androidů letošního roku. Jen Ultra model ho možná neprávem může zastínit.

Klady

Vynikající displej, jehož maximální jas je impozantní

Líbivý design se symetrickými rámečky

Pokrok v oblasti fotoaparátu

Zápory

Nabíjení by mohlo být rychlejší (jak drátové, tak bezdrátové)

Jen 8 GB RAM není moc perspektivní do budoucna

Jen 3x optický zoom



