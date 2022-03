iPad Pro čeká dramatická změna

Zdroj: TheVerge

Apple před pár týdny představil aktualizovaný iPad Air, který si sice zachoval stejnou tvář, ovšem získal nové srdce – čip M1. Bylo hned jasné, že nákup iPadu Pro vůbec nedává smysl. Troufám si říct, že tak brzký přesun na M1 v tabletovém segmentu málokdo čekal. Výkon současných čipů A15 nejsme schopni 100% naplnit, protože Apple zkrátka zaostává v oblasti operačního systému. Pořád jde spíše o větší iPhone s dockem.

iPad Air 2022 tedy máme za sebou a už se těšíme na jeho testování. Fanoušci variant Pro si sice musí počkat na aktualizované modely, ale mohlo by to stát za to. Podle leakera Marka Gurmana bude nadcházející generace iPadu Pro velkou aktualizací – poslední důležitá aktualizace přišla v roce 2018 (USB-C, minimalistické rámečky, „rohový“ design).

Zejména se můžeme těšit na podporu nabíjení MagSafe, což už známe z iPhonu, výkonný procesor M2 a skleněná záda (zadní materiál rozporuje 9to5Mac, který se odkazuje na použití hliníku se skleněným logem Apple). M2 bude výrazně rychlejší než A15 a bude mít stejnou osmijádrovou architekturu. Opět se ptám, k čemu bude takový výkon, když sám Apple jeho potenciál zabíjí strašidelným přístupem k operačnímu systému.

