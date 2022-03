Zdroj: Gizmochina

Na loňské akci v Číně u příležitosti uvedení nových telefonů Xiaomi 12 byly představeny i chytré prémiové hodinky Watch S1, které přinesly AMOLED displej, 117 sledovaných pohybových aktivit, sledování tepové frekvence, nebo sledování okysličení krve SpO2. Nyní, jak se zdá, společnost Xiaomi pracuje na nové řadě hodinek Watch S1 Active.

Xiaomi Watch S1 byly představeny, přináší měření kyslíku v krvi, AMOLED displej a safírové sklo

Podívejte se na rendery hodinek Xiaomi Watch S1 Active

Na internetu se objevily uniklé rendery plánovaných hodinek. Xiaomi Watch S1 Active by měly mít ve srovnání s Watch S1 robustnější konstrukci. Podle informací by měly disponovat kovovým tělem, kruhovým displejem a silikonovým páskem. Dále by měly být vybaveny dvěma hardwarovými tlačítky na pravé straně.

Hodinky mají na horní části lunety vyryté popisky tlačítek. Nabízí se možnost, že by hodinky mohly být opatřeny dalšími tlačítky i na levé straně, což zatím není možné potvrdit, jelikož rendery hodinky zobrazují pouze z jedné strany. Hodinky Xiaomi Watch S1 Active by mohly být uvedeny ve třech barevných variantách – černá, modrá a bílá s tím, že u tmavých variant by pouzdro mělo ladit s barvou řemínku, zatímco u bílé varianty by pouzdro mělo být pravděpodobně stříbrné.

Prozatím toho o možné novém modelu hodinek dostupné není. Předpokládáme, že hodinky nabídnou vše, co model Watch S1 plus další funkce navíc, které budou pravděpodobně zaměřené na pohybovou aktivitu.

Zdroje: xda-developers.com, 91mobiles.com



Domů » Články » Nové Xiaomi Watch S1 Active se ukazují na uniklých renderech

reklama reklama