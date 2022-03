Jak fotí Galaxy S22 Ultra – zoom a noc

Galaxy S22 Ultra; zdroj: Dotekománie

Ještě před plnotučnou recenzí na top model Galaxy S22 Ultra vám dnes přinášíme naše dojmy z fotoaparátu. Zaměříme se především na noční scény a také na 10násobný optický zoom, jelikož to jsou věci, které jsou pro telefony největší výzva. Ve dne dnes totiž fotí dobře skoro každý mobil.

Zoom

Samsung nebyl první, kdo přinesl 10násobné optické přiblížení do telefonu. To ale vůbec nevadí, protože dnes je jediný minimálně na českém trhu, kdo telefon s takovým přiblížením nabízí. A za mě se jedná o absolutně skvělou věc. Místo velké teleobjektivu u zrcadlovky vám stačí jen tenká placka v kapse a stále si užijete ohnisko 230 mm, tedy již zmíněný 10x zoom.

Výsledné snímky jsou skvělé. Pro lepší ilustraci, jak velké přiblížení to je, můžete níže vidět vždy postupně scénu nasnímanou ultra širokoúhlým snímačem, hlavním, 3x teleobjektivem a nakonec právě 10x teleobjektiv.

Jak můžete vidět, tak kvalita je velice dobrá u všech snímačů včetně obou teleobjektivů. Kromě ultra širokoúhlého mají všechny optickou stabilizaci, což je také znát. Maximální digitální přiblížení činí 100x, to je ale už spíše olejomalba než fotografie. Limitně použitelných je zhruba tak 30násobný digitální zoom. Osobně jsem ale neměl moc potřebu nikdy přibližovat více než 10krát, což obstará právě jeden z teleobjektivů.

Další snímky 10x zoom

Další snímky 3x zoom

Noc

V noci si už moc dobrý zoom neužijete a je to logické. Světelnost teleobjektivů je zkrátka nízká. Telefon tak většinou při 3násobným přiblížení provede výřez z hlavního snímače a u 10násobného přiblížení pak naopak udělá výřez z teleobjektivu s 3x zoomem. Na všech fotkách byl použit noční režim, který se aktivuje automaticky v těchto podmínkách.

Výsledné snímky z hlavního snímače patří mezi to nejlepší na trhu. Co mě ale trochu překvapilo, je rozdílné podání barev u ultra širokoúhlého a hlavního snímače, jak můžete vidět třeba na snímku auta výše. A stalo se to vícekrát.

Podrobné zhodnocení celého fotoaparátu a celého Samsungu Galaxy S22 Ultra si ponecháme do recenze, kterou připravujeme.



