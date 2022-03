Zdroj: AppleInsider

Apple ušetřil 6,5 miliardy dolarů tím, že přestal do balení k iPhonům přidávat nabíječku a sluchátka

Mnoho výrobců telefonů a dalších zařízení se snažilo zredukovat obsah balení tím, že přestali do balení přidávat například nabíjecí adaptéry a další příslušenství. Apple obsah balení zredukoval pouze na telefon a nabíjecí kabel. Jako důvod uvedl, že chce tímto krokem více přispět k ochraně životního prostředí.

Apple ví, jak si pojistit a vylepšit své zisky

Apple tento krok prezentoval tak, že redukcí obsahu balení se zmenší krabička a díky tomu se na jednu přepravní paletu dostane až o 70 % produktů a sníží se tak emise produkované při přepravě. Nebudeme si ale nic namlouvat, tím opravdovým důvodem, proč k tomu Apple přistoupil, byla snaha ušetřit výrobní náklady. A to se Applu opravdu podařilo. Podle zprávy od Daily Mail Apple ušetřil zhruba 6,5 miliardy dolarů a to je už opravdu výrazná úspora. Mohli bychom si říci, že když Apple ušetřil na výrobě nabíjecích adaptérů a sluchátek, že by mohl snížit ceny telefonů.

K tomu ale nedošlo. Apple ušetřil díky zmenšení balení za lodní dopravu 40 % a díky absenci adaptéru a sluchátek v balení ušetří zhruba 35 dolarů za každý prodaný telefon. Apple tak nejen ušetřil za omezení dodávaného příslušenství, ale dále bohatne díky skutečnosti, že si uživatelé musí adaptéry, nebo sluchátka dokoupit, a to za ceny, které mnohonásobně převyšují výrobní náklady. Apple tak posiluje své zisky a akcie společnosti díky tomu letí nahoru.

Zdroj: phonearena.com



