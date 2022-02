Zálohování WhatsApp na Google Disk už asi nebude neomezené

Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp dostává novinky každou chvíli. Někdy jde o drobné úpravy, jindy se nabízí značná změna. Ukazuje se, že se společnost chystá na jednu podstatnou novinku, která se nemusí zamlouvat těm, kteří si pravidelně zálohují své konverzace do Google Disku. Možná jste ani nevěděli, ale data se nezapočítávala do limitu. To se ale asi změní.

WhatsApp chce změnit výběr fotek a videí v aplikaci

Zálohování WhatsApp

Již před nějakou dobou se podařilo zaznamenat nové nastavení pro zálohování, kde by se zobrazovala velikost jednotlivých položek. Také by se měla nabídnout možnost, co se má vlastně zálohovat a co ne. Takové nastavení trochu nedávalo smysl, když díky dohodě mezi WhatsApp a Googlem se nezapočítává záloha komunikace do celkového limitu v Google Disku u konkrétního uživatele.

Podařilo se ale objevit další části kódu, z kterých se dá vyvozovat, že dohoda už nebude platit. To by znamenalo, že velikost zálohy ukrojí data z limitu. Změna ale nebude tak jednoduchá. S největší pravděpodobností dá Google každému uživateli nějaký limit zdarma.

Například každý bude moci využít 2 GB, a pokud bude mít záloha třeba 4 GB, tak 2 GB se budou odpočítávat z celkového prostoru. Zatím si musíme počkat na oficiální stanovisko Googlu nebo WhatsApp. Bude nás hlavně zajímat, jestli bude k dispozici aspoň nějaký prostor zdarma.

