Zdroj: Mi.com

Xiaomi testuje 150W nabíjení, brzy by mohlo být připraveno k sériové výrobě

Rychlonabíjení je dnes již prakticky standard, výrobci se mezi sebou jen předhánějí, kdo jako první uvede novější a výkonnější typ nabíjení. Mezi hlavní společnosti věnující se výrobě smartphonů spadající do tohoto „závodu“ patří například společnost Xiaomi, které údajně pracuje na vývoji rychlonabíjení výkonem ohromných 150 wattů.

150W nabíjení ještě letos?

Ačkoliv spekulace o chystaném 150W se objevily již během loňského roku, reálného zařízení jsme se doposud nedočkali. Xiaomi ale ukázalo, že rychlonabíjení bere vážně například u Redmi Note 11 Pro+, které i přes zařazené do střední třídy nabízí rovnou 120W nabíjení. Na náš trh se ale tato novinka bohužel nedostala. Před několika dny se objevily nové informace, které oživují spekulace z loňského roku a zároveň alespoň naznačují, ve kterém zařízení bychom se takto rychlého nabíjení mohli dočkat. Údajně by se mohlo jednat o nadcházející top model Mi MIX 5.

Vezmeme-li pak v potaz, že 120W dokáže nabít baterii o kapacitě 4000 mAh za 13 minut, nové 150W nabíjení by mohlo stejně velkou baterii dobít pod 10 minut. Otázkou ale zůstává, jaký vliv by takto vysoký nabíjení výkon během dlouhodobějšího používání měl na baterii. Dle nedávno uniklých informací by na stejně výkonném nabíjení mělo pracovat také konkurenční realme, nechme se tedy překvapit, kdo z těchto rivalů představí svou technologii rychlonabíjení dřív.

Zdroje: gsmarena.com, 91mobiles.com



Domů » Články » Xiaomi testuje 150W nabíjení, brzy by mohlo být připraveno k sériové výrobě

reklama reklama