Již brzy by se měl objevit první telefon s rychlým 150W nabíjením

Rychlé nabíjení je standard, který je běžným u stále více mobilních telefonů. Současná hranice 120W nabíjení, jak se zdá, byla pokořena. Brzy bychom se měli dočkat prvního telefonu, který přinese 150W nabíjení.

Rychlé 150W nabíjení pravděpodobně již brzy

Během letošního roku jsme mohli zaznamenat několik modelů telefonů, které přišly se 120W rychlým nabíjením. Patří mezi ně například Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus nebo Xiaomi Mi 4. Podle nejnovějších zpráv byla ale tato hranice pokořena a rychlost nabíjení se zase o kus zvyšuje. Například u modelu Xiaomi Mi 4 je díky 120W nabíjení baterie s kapacitou 4 500 mAh nabitá za 21 minut, a pokud je aktivován boost mode, nabití pak trvá pouhých 15 minut. To je opravdu skvělé.

Podle webu Weibo to vypadá, že bychom se již brzy mohli dočkat prvního telefonu, který by přišel s podporou 150W nabíjení. Nabíjecí cyklus by tak mohl být záležitostí pár minut. Samozřejmě je rychlost nabití závislá i na kapacitě baterie. Rychlé nabíjení však kromě výhod sebou přináší i jistá negativa. Jedním z hlavních problémů, který rychlé nabíjení přináší, je mnohem rychlejší snížení životnosti baterie než při běžném nabíjení. Podle již dříve uveřejněných dat od společnosti Oppo dochází při rychlém nabíjení ke snížení kapacity baterie o 20 % po 800 nabíjecích cyklech.

Znamená to, že čím rychlejší nabíjení zařízení podporuje, tím více se životnost baterie snižuje. Například u 65W nabíjení došlo po 800 nabíjecích cyklech ke snížení životnosti baterie pouze o 9 %. Je tedy i tak trochu na uživateli, zdali chce rychleji nabíjet, nebo se spokojit s delším nabíjecím časem, ale prodloužit tak životnost baterie. V tuto chvíli prozatím neznáme zařízení, respektive výrobce, který by měl se 150W nabíjením přijít jako první.

