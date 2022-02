Chrome 98 vychází ve stabilní verzi pro mobily i počítače

Zdroj: Dotekomanie.cz

Po měsíci zde máme další stabilní verzi webového prohlížeče Chrome. Ta nese označení 98 a opět přináší několik změn pro mobilní telefony i běžné počítače. Došlo na přidání i experimentálních funkcí.

Další novinky a také emoji

Jak už bývá zvykem, společnosti si potrpí na lepší podporu emoji a také na jejich vylepšování. Stačí se podívat například na nejnovější verzi komunikační platformy Telegram. Chrome není výjimkou a verze 98 dostává vylepšený font pro hezčí emoji. Google uvádí, že je tento font založen na COLRv1 Color Gradient Vector. V praxi to znamená, že emoji jsou ve formátu SVG, tedy vektorové grafiky, takže škálovatelnost neubírá tolik na kvalitě. Kromě toho došlo na zmenšení velikosti.

Vývojáři webových progresivních aplikací mohou nově lépe využít stavový panel, kam mohou přidávat další prvky. Díky tomu mohou webové aplikace více působit jako ty běžné. Samotné kaskádové styly dostávají podporu HDR, což mohou využít kodéři na displejích podporující tento standard. Bohužel HDR je více dostupné na mobilních zařízeních než u běžných monitorů.

Pod kapotou se také pracuje na vylepšení průvodce ochranou osobních údajů. V podstatě se nám v budoucnu nabídne lépe popsaný průvodce, který více vysvětlí, co by Google chtěl sbírat za data. Součástí je samozřejmě i nastavení jednotlivých položek. Uživatel by tak měl dostat lepší přehled o tom, co se bude odesílat do Googlu, případně jak má pracovat synchronizace.

Webová verze Chromu 98 dostává vlastní nástroj na pořizování snímků stránek. Došlo také na změnu verze pro Android. Zde se nabízí nový experiment, který umožní přidávat emoji do snímků před sdílením.

