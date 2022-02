Apple před velkým milníkem. Skončí dominance AppStore?

Fotka od Sung Jin Cho z Unsplash

Apple musí povolit alternativní platební systémy již ve dvou zemích, přičemž celá situace není stále dořešena a úřady nejsou spokojeny s postupem tohoto giganta. Ten se snaží bránit a vytvářet překážky, aby vývojáři jen tak nezvolili alternativní metodu placení ve svých aplikacích. Nyní ale Apple čeká bitva na hlavním trhu, tedy v USA.

Apple AppStore nabídne alternativní platby v druhé zemi [aktualizováno]

Konec monopolu?

Justiční senátní výbor v USA řešil návrh zákona, který nese označení Open App Markets. Jeho podstatou je donucení otevření ekosystémů alternativním službám. Pakliže by byl přijat, velké společnosti budou muset umožnit instalaci aplikací a hlavně asi alternativních obchodů do operačních systémů. Aby toho nebylo málo, také budou muset zavést možnost alternativních plateb.

Právě platby by nebyly takový problém, jelikož Google i Apple již mají více méně zkušenosti z jiných trhů. Apple se ale více obává právě možnosti instalace aplikací mimo svůj ekosystém, tedy bez využití AppStore. Google s tím nemá problém, jelikož je na každém uživateli mobilu s Androidem, jestli si do zařízení nahraje aplikaci nebo alternativní obchod. Jen varuje uživatele, že podstupují riziko instalace škodlivého softwaru.

Apple ale tuto možnost nechce a ještě před hlasováním výboru odeslal senátorům dopisy, kde vysvětluje, že by tento zákon poškodil uživatele, ohrozil jejich bezpečí a také možnost volby. Bohužel pro Apple senátní výbor schválil Open App Markets a nyní tento návrh poputuje do senátu, kde se o něm bude jednat.

Pokud dojde k jeho schválení v nezměněné formě, bude muset Apple nabídnout majitelům zařízení možnost instalace aplikací mimo ekosystém AppStoru. To by mohlo přivést i alternativní obchody. Mohl by tak přijít o absolutní kontrolu. Zde je ale na místě nutné upozornit, že daná legislativa, pokud by prošla do stavu zákonu, platila by jen v USA. Aby došlo k rozšíření, musely by i další státy přijmout do své legislativy něco podobného.

Alternativní platební systém se nemusí vyplatit

Co se týče alternativních platebních systémů, tak Apple chce 27 % z prodeje softwaru od vývojářů. Navíc budou muset každý měsíc předávat Applu zprávu o prodejích. Následně budou mít lhůtu 45 dnů na zaplacení. Ve výsledku je tak asi nerentabilní, aby vývojáři přecházeli na jiný systém, který si bere o tři procenta méně a navíc je s tím spojena byrokracie.

Apple zřejmě zapojí ještě více právníků a lobbistů, aby se vyhnul otevírání svého ekosystému. Dá se předpokládat, že do podobného boje se zapojí i Google, ale pro něj se nebude jednat o nějak velký problém, jelikož již nyní jsou k dispozici alternativní obchody. Nabízí se například Amazon AppStore a další.

Zdroje: 9to5mac.com, 9to5mac.com, phonearena.com, twitter.com



