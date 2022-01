Zdroj: Realme

Model Realme 9i se již za pár dnů stane vůbec prvním zástupcem nové generace a na veřejnost začínají vyplouvat specifikace verze Pro, která by jej měla v závěsu následovat. Ovšem čínský producent do zařízení nenasadí vrcholnou výbavu, což se může stát až u další připravované varianty s přívlastkem Pro Plus.

Lepší nadprůměr

Telefon má disponovat 6,59palcovým displejem s FullHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Proděravěný otvor vlevo nahoře zabere 16megapixelová kamerka na oblíbené selfie snímky. Do vnitřní části si najde cestu osmijádrový 5G procesor Snapdragon 695, 6/8GB operační paměť RAM vedle 128GB interního úložiště. Přítomná funkce dual-SIM nahrává možné podpoře paměťových microSD karet.

Zadní část zaberou tři objektivy fotoaparátu (64 + 8 + 2 MPx) a přisvětlovací LED dioda. Skener otisků prstů chystají ukrýt přímo pod čelní panel. Výdrž si zřejmě pod kontrolu vezme 5 000mAh článek baterie, ke které připojí USB-C port či technologii rychlého 33W nabíjení. Na výběr budou minimálně tři barevná provedení (černé, modré, zelené). Závěrem co se ještě týče verze Pro Plus, tak ta by mohla přispěchat s 6,43palcovým displejem a hlavním objektivem od firmy Sony.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, fonearena.com



Domů » Články » Realme 9 Pro nezamíří mezi ty nejlepší

reklama reklama