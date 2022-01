iPhone SE 3 bude nejlevnější 5G iPhone všech dob

Zdroj: Dotekomanie.cz

Delší dobu se po internetu šíří spekulace o nové generaci iPhone SE 3. Někteří měli za to, že už se modelu SE nedočkáme, někteří přilévají benzín do ohně a zveřejňují více podrobných informací. Mark Gurman ve své zprávě pro Bloomberg odhalil, že se Apple chystá na svou březnovou/dubnovou virtuální konferenci, na které hodlá představit nový iPhone SE spolu s dalšími zařízeními. Očekávat prý můžeme příchod 27palcového iMacu a výkonné modely Mac mini s M1 Pro a M1 Max.

iPhone SE 3

Starší zprávy naznačovaly, že iPhone SE 3 bude poháněn procesorem A14 nebo A5 Bionic, přičemž podporovat bude 5G sítě. Očekává se stejný design se senzorem Touch ID uvnitř hardwarového domovského tlačítka. Očekávat také můžeme 4,7palcový LCD displej. Nezdá se, že by byly tyto specifikace dosud vyvráceny.

Třetí SE generace by měla být rovněž označována jako nejlevnější 5G iPhone všech dob, cena by se totiž měla pohybovat kolem 399 dolarů (cca 8 700 Kč bez DPH). Existují také zprávy zmiňující příchod SE Plus, ale o něm bližší specifikace nemáme.

Zdroj: fonearena.com



