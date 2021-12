Microsoft poodhaluje design možného skládacího telefonu Surface Trio

Surface Duo; Zdroj: Microsoft

Microsoftu se na poli smartphonů příliš nedaří. Dokazují to spíše velmi vlažné prodejní statistiky skládacího telefonu Surface Duo. Na trh by měl v dohledné době dorazit jeho nástupce Surface Duo 2. Nyní se ale poodhaluje patent na skládací telefon prozatím označovaný jako Surface Trio.

Microsoft představil Surface Duo 2 s vylepšenými fotoaparáty a 90Hz displeji

Microsoft poodhaluje možné budoucí zařízení se třemi displeji

Podle patentové listiny respektive nákresů v ní obsažených se zdá, že si Microsoft pohrává s myšlenkou skládacího telefonu, který by měl disponovat hned třemi displeji. Společnost Microsoft si nechala tento design patentovat 23. června roku 2020. Telefon by měl vycházet z designu Surface Duo s tím, že přibude ještě jeden displej navíc. Systém „pantů“ by měl být navržen tak, že i když bude telefon jakkoliv složený, vždy bude k dispozici jedna obrazovka, kterou bude možné používat.

U modelu Surface Duo to je tak, že buď to máte aktivní obě dvě obrazovky, nebo žádnou. Patentovaný skládací systém od Microsoftu by toto měl poměrně elegantně vyřešit. Samozřejmě název Surface Trio se spíše nabízí, nicméně v patentové listině takový název nefiguruje a pojednává pouze o multipanelovém zobrazovacím zařízení. Je tedy možné, pokud Microsoft toto zařízení uvede, že se bude jmenovat úplně jinak. Je nutné tento koncept brát stále jako patent, tedy zařízení, které je pouze na papíře a Microsoft se může rozhodnout jej vůbec nevydat.

Zdroj: neowin.net



