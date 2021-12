Xiaomi oficiálně uvedlo MIUI 13, přichází s vylepšeným zabezpečením a soukromím

Zdroj: Android Authority

Xiaomi na dnešní události mimo jiné uvedlo zbrusu nový operační systém MIUI 13, kterým pohání své smartphony. V novém systému je kladen důraz na lepší ochranu soukromí a lepší zabezpečení.

Nový systém MIUI 13 přináší mnoho novinek

Soukromí je v dnešní době velmi důležité a společnost Xiaomi se rozhodla přinést v rámci svého systému zabezpečení hned ve třech krocích. Bezpečnostní technologie použitá v MIUI 13 se skládá z rozpoznání obličeje, ověření vodoznaku ID uživatele a dále je použita elektronická ochrana proti podvodům. Rozpoznání obličeje nespočívá pouze ve skenování obličeje, ale systém skenuje stavbu těla od pasu nahoru. Pokud by se do systému pokoušel přihlásit někdo s podobným obličejem, systém ještě dále skenuje i to, zdali má uživatel stejnou stavbu těla. Elektronická ochrana proti podvodům pak obsahuje záznamy o webových stránkách a zařízeních, které mohou být potenciálním zdrojem malwaru. Systém rovněž používá seznam telefonních čísel, která jsou označena jako spam a uživatel bude vždy upozorněn, pokud bude z takového čísla voláno.

Xiaomi v rámci systému MIUI 13 přináší také nové písmo, které nese název MiSans. Je zdarma ke stažení i pro komerční použití a jedná se o bezpatkové písmo, které se vyznačuje jednoduchým designem písma a číslic. Co se vzhledu týče, tak se v MIUI 13 nemění pouze písmo, ale také barevné schéma. Uživatelé s aktualizací dostanou také nové tapety, které přinesou i živé efekty například po připojení telefonu ke zdroji napájení. Mezi další novinky patří také dostupnost nového systému na dalších zařízeních jako jsou například tablety. Současně s MIUI 13 byl uveden i systém MIUI 13 Pad, který je speciálně navržen pro tablety a velké displeje.

V tuto chvíli prozatím není jasné, kdy bude systém MIUI 13 dostupný, nicméně dle oficiálních zdrojů by to mělo být brzy. Do zařízeních Xiaomi 12 a Xiaomi Mi 11 by aktualizace měla přijít již v lednu příštího roku. Podle dostupných informací by aktualizaci měly obdržet i zařízení Redmi a Poco.

