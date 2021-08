Huawei Watch 3 Pro – nejen o HarmonyOS a luxusním zpracování [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Není tomu zase tak dávno, co čínský gigant Huawei globálně představil nový operační systém vlastní výroby HarmonyOS. Kromě operačního systému jsme dočkali také dvojice nových hodinek Watch 3 a Watch 3 Pro, které mají být nástupci Huawei Watch GT 2, potažmo Watch GT 2 Pro. Od svých předchůdců se liší zejména v použitém operačním systému, namísto uzavřeného LiteOS výrobce vsadil na zbrusu nový HarmonyOS.

V následujících odstavcích se zaměříme na dražší z výše zmíněných modelů, tedy Watch 3 Pro, které se pyšní nejen luxusních zpracováním v čele s titanem a safírovým sklem, ale také například podporou eSIM. Zda se koupě Watch 3 Pro vyplatí, nebo bude lepší poohlédnout se ke konkurenci se pokusím nastínit níže.

Luxus v podobě titanu, safírového skla a keramiky

Jestli Huawei Watch GT 2 Pro v něčem oproti podobně drahé konkurenci vynikaly, bylo to jednoznačně konstrukční zpracování. V tomto trendu pokračují také nové Watch 3 Pro, které se chlubí titanovým tělem, keramickou základnou a na konec také displejem krytým safírovým sklem, které perfektně panel ochrání. Doslova se zde tak bavíme o opravdu luxusních hodinkách, které kromě prodloužení ruky telefonu plní také funkci módního doplňku.

I když použité materiály zůstaly zachovány, design a zejména pak ovládací prvky prošly obrovskou změnou. Když jsem loni na podzim testoval Watch GT 2 Pro, trošku mě mrzelo, že dvojice ovládacích tlačítek neslouží také jako ovládací korunka. Jak se zdá, Huawei mě zřejmě vyslyšel a na pravou stranu hodinek umístil kromě protáhlého tlačítka také otočnou korunku. Tu lze také stisknout a použít ji jako tlačítko a při jejím otáčení hodinky mají tak úžasnou haptickou odezvu, že by se zde mohli učit také někteří výrobci mobilních telefonů.

Nyní se dostáváme k další změně, kterou jsou rozměry. Huawei Watch 3 Pro nejen oproti svým předchůdcům§m značně povyrostly, je však na každém, zda to považuje za pozitivní či negativní změnu. Celkové rozměry hodinek jsou 48 x 49,6 x 14 mm, váha se pak vyšplhala na 63 gramů bez řemínku. Mně osobně však poněkud větší rozměry nevadí, alespoň je znát, že na ruce máte opravdu pořádný kus materiálu a ne jen ledajaké hodinky vyrobené z plastu.

Nikoho jistě nepřekvapí, že řemínek je zde standardní 22mm, v tomto případě kožený. Přibalený kožený řemínek působí velice elegantně, na ruce je velice příjemný a ani za měsíc používání jsem nezaznamenal, že by se nějak výrazně zdeformoval. I přes to že řemínek z balení je velice příjemný, kůže si s vodou příliš nerozumí. To ale není případ hodinek jako celku, Watch 3 Pro se mohou pochlubit certifikací IP68 podpořenou vodotěsností až do 5ATM. Déšť, sprcha, koupel ani plavání tak hodinky nezaskočí.

Ještě lepší a ještě jasnější displej

Huawei vždy do svých hodinek umisťoval displeje, které byly přinejmenším vždy srovnatelné s konkurencí, většinou ji ale zdaleka překonaly. Nejinak je tomu i v případě Watch 3 Pro. AMOLED displej decentně narostl na 1,43 palců, což nám s rozlišením 466 x 466 pixelů dává 326 PPI, jemnost displeje je tedy více než dostatečná. Za vypíchnutí stojí nejen velmi krásné barvy, ale zejména pak jas, který dosahuje hodnoty až 1000 nitů, což je perfektní hodnota nejen na poli chytrých hodinek. Čitelnost je tak opravdu skvělá za každé situace, zobrazované informace jsou krásně viditelné i za velmi ostrého slunce, naopak nejnižší hodnota jasu je také na výborné úrovni, při úplné tmě vás tak hodinky neoslepí. Nechybí zde také funkce Always-on, díky které můžete zobrazovat čas na displeji neustále, jak ostatně také vyplývá z názvu.

Baterie a výdrž

Chytré hodinky od společnosti Huawei se vždy chlubily skvělou výdrří, která je daleko za konkurencí. Používat hodinky 7 i více dní bez nutnosti nabíjet tak nebyl žádný problém. Watch 3 Pro však mění pravidla hry a výdrž zde již není tak extrémně dlouhá. Ne tedy tak úplně, záleží na stylu používání.

Baterie dokáže hodinky při životě udržet 3-5 dní ve „smart režimu“ při úsporném režimu údajně až 21 dní. Při mém každodenním používání se mnou hodinky přežívaly 3, někdy i 4, dostávaly ale pořádně zabrat. Používání v mém podání zahrnuje neustálé měření tepu, okysličení krve, teplotu kůže, měření spánku, zapnutou Wi-Fi, atd. Zkrátka využívání hodinek naplno. Při porovnání se staršími modely Huawei je tak výdrž slabší, při porovnání s konkurencí ostatních však Watch 3 Pro jednoznačně vedou.

Jako velké plus jednoznačně také vidím v nabíjení. Ne tak úplně v jeho rychlosti, ale spíše to, že probíhá skrze standard Qi, můžete tedy využít jakoukoliv bezdrátovou nabíječku, popřípadě také smartphone s podporou reverzního bezdrátového nabíjení. Zamrzí snad jen poněkud delší doba nabíjení, která zabere zhruba dvě hodiny.

Konektivita

Jistě nemusím zmiňovat, že komunikace se smartphonem probíhá skrze Bluetooth, zde ve verzi 5.2. Kromě Bluetooth se hodinky mohou pochlubit také NFC, které u nás však alespoň prozatím nedává žádný smysl, kompletními lokalizačními službami, Wi-Fi a nově také eSIM. Přítomnost eSIM sice dnes nemusí nikoho zvednout ze židle, v budoucnosti bychom se ale mohli dočkat podpory ze strany operátorů, podobně jako nedávno u Apple Watch. Velice kvituji také přítomnost Wi-Fi, díky které jsou tak hodinky mnohem samostatnější a aplikace můžete stahovat skrze samotné hodinky. O tom ale až později.

Po bocích hodinek se nachází také reproduktor a mikrofon, které zde slouží pro telefonní hovory. Jejich kvalita mě velice příjemně překvapila, protistrana nikdy nepoznala rozdíl od telefonu či sluchátek. Jeden hovor jsem dokonce uskutečnil také při jízdě na kole s rukou přes půl metru od hlavy, i tak mě mikrofon ani reproduktor nezklamaly.

Ačkoliv Watch 3 Pro svým vzezřením působí spíše elegantně, nezaleknou se ani aktivnějšího používání. Výrobce si připravil přes stovku sportovních aktivit, vybere si tak opravdu každý. K měření nejen sportovních aktivit slouží několik senzorů, včetně měření tepu, okysličení krve a nově také měření teploty kůže. To je však mírně řečeno spíše jen orientační a na jeho výsledky se nelze spolehnout. Někdy je naměřená teplota hluboko pod hranicí 30 stupňů, jindy zase atakuje čtyřicítku. Tak či tak, teploměr zde máme, je tak možné, že jej Huawei budoucími aktualizacemi vylepší a zpřesní.

HarmonyOS: novinka s obrovským potenciálem

Jestli se Huawei Watch 3 Pro v něčem od svých předchůdců zásadně liší, tak je to zejména nový operační systém HarmonyOS. Ten je specifický svým multiplatformním použitím, kdy jej výrobci budou moci nasadit do prakticky jakéhokoliv zařízení s operační pamětí o velikosti alespoň 128 kB. Dost už ale teorie, nyní k praxi.

Jestli jste někdy vlastnili hodinky s LiteOS, budete se cítit téměř jako doma. Hlavní ovládací prvky zůstaly zachovány a na povrchu se příliš změn neodehrálo. Ze spodní strany nalezneme notifikace, na horní straně jsou umístěny rychlé ovládací prvky, zleva počasí na vaší aktuální poloze, napravo můžete nahlédnout na naměřené zdravotní funkce.

Největší změna nastává po stisknutí otočné korunky, které vás dostane do menu všech aplikací, které lze zobrazit jako seznam, nebo jako ikonky vedle sebe, podobně jako u Apple Watch. Přímo v hodinkách je navíc také obchod s aplikacemi AppGallery, ve kterém se prozatím nachází sice jen velmi málo aplikací, již během mého testování se ale jejich počet pomalu zvyšuje. Aplikace jako Messenger, Spotify, Tidal a podobně ale nečekejte.

K operačnímu systému mám také dvě výtky, které mě opravdu zamrzely. Tou první je poměrně omezené programování spodního tlačítka. POměrně dlouhou dobu používám Huawei Watch GT 2e a po stisknutí spodního tlačítka se mi vždy spustí svítilna, zde ale tato možnost není. Jedná se pouze o drobnost, která ale alespoň mě na začátku testování zklamala. Druhou, již větší výtku mám k nemožnosti nahrát do hodinek vlastní hudbu. V hodinkách je předinstalován pouze jeden hudební přehrávač, který však nejenže neumí vyhledávat, ale nabízí veskrze jen asijskou hudbu, o které jste v životě neslyšeli.

Co musím naopak pochválit, jsou příchozí notifikace. Velice se mi líbí jejich přehlednost, kdy po rozkliknutí jedné zprávy určité aplikace zobrazíte i starší zprávy taktéž z ní.

Co je pro hodinky Huawei naprostá novinka e možnost odpovídat na SMS zprávy, i ta má však jedno velké ALE. K umožnění odpovídání na zprávy musíte do svého smartphonu nainstalovat speciální aplikaci, nastavit ji jako primární pro přijímání a odesílání zpráv a až poté budete moci na SMSky odpovídat. Tuto možnost jsem vyzkoušel, aplikace mi ale byla natolik nepříjemná, že jsem ji okamžitě odstranil.

Na závěr nesmím také opomenout doslova úžasnou plynulost celého chodu hodinek. Dle několika zdrojů prostředí běží v 60 Hz, díky čemuž je pohyb systémem mnohem plynulejší a na malém displeji působí podobně jako 120 Hz na smartphonu. Během testování jsem se nesetkal s jediným zásekem či delší prodlevou u jakékoliv akce, za optimalizaci tak Huawei jednoznačně chválím.

Mobilní aplikace Zdraví

Nejen pro prvotní spuštění hodinek slouží aplikace Zdraví, která sloužila také pro připojení všech starších hodinek tohoto výrobce. K propojení hodinek je však nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi aplikace, která není dostupná na Google Play, musíte ji tak “vygůglit”, nebo ji stáhnout skrze přiložený QR kód. Aplikace prošla lehkým faceliftem, který jde s dobou a mně osobně se líbí více, její funkčnost a ovládací prvky ale zůstaly zachovány. Stále se jedná o velmi jednoduchou a přehlednou aplikaci, veškeré informace naleznete na domovské stránce a díky novému HarmonyOS v hodinkách i odpadá široké nastavení hodinek, které je nyní dostupné přímo v nich samotných.

Závěrečné zhodnocení a verdikt

Když Huawei Watch 3 Pro představil, byl jsem nadšený a na testování jsem opravdu velice moc těšil. Nejvíce zvědavý jsem byl na nový HarmonyOS, který s sebou přináší zejména možnost instalace aplikací. Těch je prozatím ale dostupných výrazně méně než jsem čekal, což pro mě bylo zklamání. Naopak mě ale velmi potěšila plynulost prostředí a samozřejmě také nové ovládání skrze otočnou korunku. eSIM prozatím na našem trhu nevyužijeme, naopak luxusní zpracování a nádherný displej.

Co se tak týká toho, zda hodinky doporučuji, nebo ne, odpověď není úplně jednoduchá. Pokud nyní chytré hodinky již vlastníte, přiklonil bych se spíše k jejich ponechání. Watch 3 Pro jsou nádherným kusem hardwaru, HarmonyOS je však teprve na počátku své kariéry, podle mě je tak jen otázkou času, kdy se na něj vývojáři více zaměří a budou pro něj vyvíjet více aplikací. Pokud ale koupi chytrých hodinek teprve zvažujete, Huawei Watch 3 Pro mohu jednoznačně doporučit. HarmonyOS v sobě ukrývá obrovský potenciál a postupem času bude počet aplikací a vylepšení jen přibývat.

Klady

nádherný displej

luxusní zpracování

skvělá haptická odezva

HarmonyOS

ukázková plynulost systému

velmi slušná výdrž

Zápory

nemožnost nahrání vlastní hudby

velmi omezený počet dostupných aplikací (alespoň prozatím)

delší doba nabíjení



