Sony Xperia PRO-I míří na český trh, cena pokořila hranici 45 tisíc [aktualizováno]

Aktualizováno 13. 12.

Před dvěma měsíci jsme se dočkali smartphonu Sony Xperia PRO-I , který je určen spíše pro poloprofesionální použití, respektive cílí na tvůrce obsahu zejména pro Youtube. Očekávali jsme, že česká cena překročí hranici padesáti tisíc korun, ale nakonec je o něco nižší. I tak si společnost žádá za novinku 46 990 Kč. Předprodej začíná dnes a přímá dostupnost je naplánovaná na 17. prosince u vybraných prodejců.

K dispozici bude také vlog monitor, který je nabízen samostatně za doporučenou cenu 4 990 Kč. V rámci předobjednávek na mobil můžete získat 50% slevu na toto příslušenství a navíc dostanete kožené pouzdro navíc zdarma.

Původní článek 26. 10.

Sony se již nějakou dobu soustřeďuje jen na několik mobilů za sezónu, ale minulý rok společnost překvapila modelem Sony Xperia PRO, který sdílel mnohé s top modelem Sony Xperia 1 II, ale byl uzpůsoben pro profesionální použití, i jako doplněk pro další foťáky a videokamery od Sony. Tomu odpovídala i cena. Dnes jsme se dočkali nástupce v podobě Sony Xperia PRO-I, který již aspiruje na plnohodnotnější řešení pro tvůrce obsahu.

Sony Xperia PRO-I

Hlavní specifikace Sony Xperia PRO-I odpovídají top modelu současnosti. O výkon se stará Snapdragon 888, který má k dispozici 12 GB RAM a úložiště má rovnou 512 GB. Baterie má kapacitu 4500 mAh a je podporováno 30W nabíjení společně s bezdrátovou technologií. Displej je pro Sony typický, nabízí se 4K OLED panel se 120Hz frekvencí.

Co je ale na mobilu výjimečného, je právě hlavní foťák. Jedná se o 1palcový 12MPx senzor, což je na mobil opravdu monstrózní snímač. Navíc může foťák změnit clonu, respektive se nabízí f2.0 a f4.0, ale nic mezi nimi. Díky jeho velikosti a zejména pak jednotlivých pixelů by měl nabídnout lepší fotografické schopnosti za zhoršených světelných podmínek. Sony uvádí, že se jedná o senzor z foťáku RX100 VII, jen byl modifikován pro mobilní telefony.

Mezi bonusovými funkcemi spadá například 315 bodů PDAF pokrývající 90 % snímku, rychlofocení, Eye-AF nebo možnost 12bit focení. Sony implementovalo několik technologií i pro natáčení. Zajímavostí je, že k tomu mobilu je možné dokoupit kromě běžného příslušenství i Vlog Monitor s 3,5palcovým displejem s magnetickým uchycení na mobil.

Sony Xperia PRO-I zamíří do prodeje ve vybraných zemích za cenu 1 799,99 dolarů, což je v přepočtu přibližně 39 900 Kč. Pokud se novinka dostane do Česka, cena by se mohla pohybovat okolo 51 870 Kč.

Specifikace

displej: 6,5 palců, 1644 x 3840 pixelů (4K), OLED, HDR, 21:9, 120Hz, 100% DCI-P3, Corning Gorilla Glass Victus

procesor: Snapdragon 888

12GB RAM

úložiště: 512 GB (UFS 3.1) + microSD

Android 11

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

foťáky: zadní – 12 MPx, 1palcový, 24mm, Exmor RS, f2.0/f4.0, 85° FoV, Hybrid OIS/EIS, ZEISS Tessar Optics 12 MPx, 124° 12 MPx, 50mm, 2x telefoto, f/2.4 3D iToF přední – 8 MPx, f/2.0

3.5mm audio jack, 360 Reality Audio, stereo, Dolby Atmos, Qualcomm aptX HD

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 166 x 72 x 8,9 mm, 211 gramů

IPX5, IPX8, IP6X

5G (sub-6GHz), 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS, NFC, USB 3.1 Type-C

baterie: 4500 mAh + 30W (USB PD), Qi

