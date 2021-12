Chytré hodinky nově v obchodech – levné, elegantní, i z vyšší řady

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Předchozí díl: Chytré hodinky nově v obchodech – sportovní, elegantní, pro ženy i pro děti

Wotchi hodinky

Na trhu najdete rovnou několik nových modelů chytrých hodinek Wotchi. Všechny nabízí podobné specifikace, mezi kterými najdete měření tepu i tlaku. Zde spíše platí, že pánské modely mají navíc i možnost měření okysličení krve. Výdrž je kolem několika dnů a součástí jsou sportovní režimy a několik ciferníků.

K dispozici jsou ale i levné modely. Mezi ně se dá zařadit Wotchi W22P. Zde se nabízí cena pod tisíc korun a svým designem mají připomínat daleko dražší hodinky od Applu. I zde je k dispozici měření tepu, tlaku i okysličení krve.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Není to tak dávno, co jsme se dočkali modernizované verze hodinek od společnosti Mobvoi. Nyní se nabízí na českém trhu a TicWatch Pro 3 Ultra GPS jsou koncipovány pro využití venku, a to nejen po sportovní stránce. Kromě toho jsou vybaveny i NFC pro placení v obchodech.

Huawei Watch GT 3

Společnost Huawei se více pouští do segmentu chytrých hodinek, kde najdeme novinku Huawei Watch GT 3. Luxusnější provedení, spousta funkcí a dlouhá výdrž na jedno nabití. To si ale také žádá vyšší cenu. Navíc s nimi nelze platit v obchodech, ale mají jiné přednosti.

Lotus Connected 18806/1

Chytré hodinky nemusí mít dominantní displej, existují i hybridní modely, které mají standardní zobrazování času. V případě novinek od společnosti Lotus se nabízí mechanismus Quartz, ale také je zde Bluetooth. Nabízí se funkce jako krokoměr, indikátor počasí, filtrované notifikace, ukládání polohy GPS, budík, datum, stopky, sledování baterie, časové zóny, nastavitelné funkce, ovládání telefonu. Největší výhodou je výdrž až dva roky, co se týče energie.

NEOGO SmartWatch VS25

Nové hodinky NEOGO SmartWatch VS25 vypadají na první dojem luxusněji, ale spadají do segmentu levnějších modelů. Nabízí se zde měření tepu, tlaku i okysličení krve. Výdrž na jedno nabití může dosáhnout až pěti dnů a jsou podporovány notifikace.

Michael Kors MKT5134 Gen 6 Bradshaw 44mm

Další hodinky jsou z rodiny Wear OS, takže se nabízí podpora aplikací, notifikací, měření nejrůznějších aktivit, NFC a také GPS. Zde by se měl zákazník dočkat aktualizace na Wear OS 3.

Xiaomi Mibro Lite

I Xiaomi umí nabídnout hodinky s možností měření okysličení krve. Model Xiaomi Mibro Lite navíc nabízí 14 sportovních režimů. Mimo jiné zde najdete AMOLED displej, odolnost IP68 a až osm dní fungování na jedno nabití.



Domů » Články » Chytré hodinky nově v obchodech – levné, elegantní, i z vyšší řady

reklama reklama