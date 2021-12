Zdroj: XDA-Developers

Swift Playgrounds 4 míří do beta testování, přinese hlavně pohodlí

Swift Playgrounds pro nás není žádnou novinkou. Aplikace byla poprvé představena v roce 2016 během vývojářské konferenci WWDC. Zpočátku fungovala pouze na iPadech, ale Apple rozšířil podporu i na macOS. Během letošního WWDC2021 bylo oznámeno, že Swift Playgrounds 4 umožní iPadOS uživatelům publikovat aplikace pro iOS, a to přímo z iPadů. To byl velký pokrok, protože doposud bylo k publikaci potřeba Xcode na Macu. Stabilní verze by už měla být za rohem, neboť Apple právě spustil fázi beta testování se skupinou vývojářů.

Swift Playgrounds 4 bez nutnosti Xcode na Macu

Apple aktuálně testuje novou verzi Swift Playgrounds s některými vývojáři. Je poněkud ironií, že pozvaní účastníci musí podepsat smlouvu o mlčenlivosti (NDA), aby získali přístup k TestFlight verze. Obecně Swift Playgrounds učí základy kódování. Cílí výhradně na začátečníky a umožňuje jim osvojit si nové koncepty prostřednictvím praktických cvičení. Aplikace doprovází nejrůznější hádanky a úkoly, jejímž řešením bude vždy váš vlastní kód. Ilustrace jsou barevné a zábavné, i přesto si na své přijdou starší jedinci. Logicky zkušenější programátoři se toho moc nového nenaučí.

Veřejná verze stále neumožňuje publikovat projekty v App Storu. Zdá se ale, že se tento stav brzy změní. Jakmile bude Swift Playgrounds 4 přístupný veřejnosti, uživatelé budou moci své projekty posílat ke kontrole, spouštět je v režimu celé obrazovky, prohlížet živé úpravy, a další.

