Xiaomi Redmi K40S se nekoná, bude pravděpodobně nahrazen připravovanou řadou Redmi K50

V lo┼łsk├ęm roce p┼Öi┼íel na trh telefon s ozna─Źen├şm K30S. M─Ťlo se jednat o n├íhradu modelov├ę ┼Öady Xiaomi Mi 10T. P┼Öed v├şce ne┼ż m─Ťs├şcem jsme do─Źkali uveden├ş model┼» Xiaomi Mi 11T a 11T Pro. Podle spekulac├ş to vypadalo, ┼że model 11T by m─Ťl b├Żt ve skute─Źnosti za┼Öazen do modelov├ę ┼Öady K40S. To ale bylo n├ísledn─Ť vyvr├íceno s t├şm, ┼że nam├şsto K40S je v p┼Ö├şprav─Ť modelov├í ┼Öada K50.

Xiaomi 11T Pro ÔÇô prost─Ť pracant┬áRECENZE

┼śadu Redmi K40S se spole─Źnost Xiaomi rozhodla neuv├ęst

Model K40S by podle informac├ş nebyl marketingov─Ť a┼ż tak zaj├şmav├Żm telefonem, neobjevil se ├║dajn─Ť ani na str├ínk├ích certifika─Źn├ş autority, co┼ż zna─Ź├ş, ┼że telefon t├ęto ┼Öady nebude na trh uveden. Nam├şsto toho by m─Ťly byt uvedeny dva modely s procesorem Snapdragon 870, jeden pravd─Ťpodobn─Ť ┼Öady Xiaomi Mi a jeden z ┼Öady Redmi. O─Źek├ívalo se, ┼że spole─Źnost uvede model K40 poh├ín─Ťn├Ż Snapdragonem 888. Jak ale nyn├ş nov├ę zdroje uv├íd─Ťj├ş, tento procesor by pravd─Ťpodobn─Ť m─Ťl obdr┼żet model Xiaomi 12 a ┼Öada Redmi K50.

Prvn├ş telefon se Snapdragonem 888 byl p┼Öedstaven v loni v prosinci, jednalo se o model Xiaomi Mi 11 5G. Je tedy pravd─Ťpodobn├ę, ┼że uveden├ş n├ístupce v podob─Ť Mi 12, by op─Ťt mohlo prob─Ťhnout letos v podobn├ęm ─Źase. Nov├í ┼Öada Redmi K50 by pak mohla b├Żt ofici├íln─Ť uvedena v ├║noru p┼Ö├ş┼ít├şho roku.

Zdroj: gizmochina.com

reklama reklama