Oppo plánuje první tablet do vlastních řad

Plánovaný vstup značky Oppo na trh s přenosnými počítači a tablety začíná opět dostávat reálnější obrysy. Na veřejnost pronikla další várka informací týkající se prvního tabletu, který by mohl nést příznačný název Pad. Čínská skupina BBK Electronics, kam spadá nejen Oppo, teprve nedávno přinesla první tablet od Realme a z něj klidně může novinka také vycházet.

Ještě v plenkách

Dosavadní spekulace mu do přední části připisují 11palcový displej s rozlišením 2 560 x 1 600 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Selfie kamerka bude umístěna buď vlevo nahoře nebo klasicky uprostřed pod krytem pouzdra. Avšak některé zdroje upřednostňují spíše druhou variantu ve spojení s „Waterdrop“ výřezem. Do vnitřní šasi by se měla podívat 6GB operační paměť RAM a 256GB interní úložiště.

Výkon má dodávat osmijádrový procesor Snapdragon 870 od Qualcommu s podporou sítí 5. generace, se kterým chtějí konkurovat novému Mi Padu 5 od konkurenčního Xiaomi. Posledním prvkem do sestavy je 8 080mAh článek baterie, u něhož lze předpokládat technologii urychlující nabíjení. Nakonec softwarovou stránku obstará operační systém Android 12 pod rozhraním ColorOS 12, kde bude čekat nepřeberné množství uživatelského přizpůsobení.

