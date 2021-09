Realme Pad je první tablet od Realme, chlubí se cenou i výbavou

Realme Pad; Zdroj: Realme

Společnost Realme se vrhla na trh se smartphone s agresivní strategií a jde vidět, i podle dat z analýz trhů, že se firmě daří. Dnes již má i svou subznačku a dokonce vlastní notebooky. Dnes vstupuje na další trh, tentokrát s tablety. Dočkali jsme se uvedení Realme Pad, což je zařízení spadající do nižší cenové kategorie.

Realme Pad

Realme se snažilo vytvořit cenově dostupný tablet s dobrou výbavou, což se asi podařilo. Úspory jde vidět například u operačních pamětí a úložišť, kde jsou použity starší technologie. O výkon se zde stará Helio G80 a displej je typu LCD s Full HD+ rozlišením. Nabízí standardní obnovovací frekvenci.

Realme uvádí, že konstrukce je kovová, což je rozhodně plus. K dispozici je baterie s kapacitou 7100 mAh a je zde také podpora 18W nabíjení. Firma se hodně chlubí tloušťkou 6,9 milimetru. Zatím by s jednalo o celkem průměrný tablet, naštěstí jsou rovnou čtyři reproduktory, takže konzumace multimediálního obsahu by měla být velmi dobrá.

Tablet má speciálně upravené prostředí Realme UI a součástí jsou nejrůznější funkce navíc. Například lze využít Realme Pad jako sekundární displej k počítači.

Specifikace

displej: 10,4 palců, 2000 x 1200 pixelů (WUXGA), LCD

procesor: MediaTek Helio G80

verze: 3 GB RAM + 32GB (eMMC 5.1) 4 GB RAM + 64GB (eMMC 5.1)

Android 11 + realme UI for Pad

foťáky: zadní – 8 MPx přední – 8 MPx

čtyři reproduktory, Dolby Atmos, Hi-Res Audio Certified, Adaptive Surround Sound, Smart PA

rozměry: 246,1 x 155,9 x 6,9 mm, 440 gramů

4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C

baterie: 7100 mAh + 18W

Základní model s nejnižší konfigurací a jen s WiFi přijde v přepočtu přibližně na 4 100 Kč, což není špatná cena. Je ale otázkou, na kolik přijde v Evropě, případně v České republice. Společnost zatím neposkytla jakékoliv bližší informace o dostupnosti u nás.

Zdroj: fonearena.com



