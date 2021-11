Instagram brzy zavede předplatné

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální síť Instagram se ve svém počátku soustřeďovala na sdílení fotografií, ale postupem času se strategie změnila a dnes cílí zejména na videa a dočasné příběhy. Ostatně moc novinek v poslední době nepřibylo v rámci sdílení běžných snímků. Hlavním příjmem pro tuto síť jsou stále reklamy, ale to se velmi brzy může změnit.

Instagram Stories získávají vlákna

Placený Instagram?

V létě tohoto roku se podařilo zachytit přípravy exkluzivních dočasných příběhů, které by byly dostupné jen pro uživatele s aktivním předplatným. Od té doby jsme neviděli nějaký výrazný posun, ale v tomto týdnu došlo na úpravu informací o aplikaci Instagram v Apple AppStore. V obchodě si můžete všimnout ceníku možných plateb přímo v aplikaci.

Samotné rozpětí je od 0,99 dolaru (cca 21,5 Kč bez daně) až po 4,99 dolarů (cca 108 Kč bez daně), přičemž budou dvě verze – Instagram Badge a Instagram Subscriptions. Zatím ale nevíme, jaký bude hlavní rozdíl mezi těmito variantami. Dle toho, co zatím víme, tak minimálně budete moci odebírat za poplatek exkluzivní obsah konkrétního tvůrce. Ten by měl získat podstatnou část finančních prostředků, přičemž si na své přijde i Instagram a Apple.

Vzhledem k oficiálnímu začlenění do popisku na AppStore se dá předpokládat, že spuštění bude co nevidět. Odhadujeme, že předplatné bude dostupné prvně pro několik tvůrců a také jen na území USA. Následně by mělo dojít k rozšíření. Neočekáváme, že by za předplatné zmizela kompletně reklama z Instagramu.

