Mobily s Mediatek procesory dostávají pomaleji aktualizace kvůli kapacitě firmy

Fotka od Gian Cescon z Unsplash

Pokud jde o aktualizaci mobilů se systémem Android, tak se nejedná o nějak jednoduchý proces. Ve hře je poměrně hodně společností a ne všechno záleží na Googlu samotném. Pakliže máte mobil od operátora, tak pravidla do celého řetězce firem zapojených do aktualizace přibude ještě jeden článek, sám operátor. Li Ming, generální ředitel pro vývoj platformy ve společnosti Xiaomi, poskytl dovysvětlení ohledně rychlosti aktualizací.

Mediatek má jinou strategii

Li Ming poskytl vysvětlení, proč mobily s procesorem Snapdragon od Qualcommu mají rychleji aktualizace než ty, které jsou vybaveny procesory od Mediateku. Jak asi tušíte, důvodem jsou zejména peníze a také samotná strategie. Qualcomm nabízí kvalitní čipy za vyšší cenu, která se odráží také v podpoře jednotlivých modelů.

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Když Google připravuje novou verzi systému Android, výrobci procesorů dostanou předběžně všechny potřebné soubory, aby začali pracovat na ovladačích a dalších součástech, které potřebují výrobci mobilů. Ti mohou pracovat na aktualizací až ve chvíli, kdy dostanou od těchto firem vše potřebné.

Zatímco Qualcomm má několik vývojových týmů, které pracují současně pro urychlení práce, Mediatek má menší počet vývojářů. Ti se soustřeďují na nejdůležitější procesory. Celá strategie je založena na dávkovém přístupu. Když do celého procesu ještě připočítáte testování a opravování chyb, jde o z dlouhavou činnost.

Mediatek zdražuje své čipy, 15% nárůst cen je způsoben vysokou poptávkou a nedostatkem součástek

Dá se předpokládat, že pro Mediatek mají procesory série Dimensity vyšší prioritu. Série G a P přijdou na řadu až později. Mediatek by musel učinit vyšší investice do vývojářských týmů, aby se dokázal vyrovnat Qualcommu, ale to by mělo dopad na samotnou cenu procesorů. U nich je právě cena hlavním lákadlem pro mnohé výrobce mobilů, což má dopad i na ceny zařízení.

Mediatek je v tuto chvíli hlavním výrobcem procesorů pro mobily. Aby si toto prvenství udržel, bude muset více investovat do podpory. Bohužel zatím nemáme nějaké náznaky ohledně změny strategie. Firma se v současnosti připravuje na uvedení nového procesoru Dimensity, který by mohl být skutečnou konkurenci pro top modely jiných značek.

Mediatek vs. Qualcomm – chystá se souboj top modelů

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Mobily s Mediatek procesory dostávají pomaleji aktualizace kvůli kapacitě firmy

reklama reklama