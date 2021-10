Z Facebook aplikace budete moci zveřejnit příspěvek i na Instagram

Zdroj: Dotekomanie.cz

Facebook se snaží přinést co nejvíce funkcí do jeho aplikace. Ostatně již nyní obsahuje hodně multimediálního obsahu a také je k dispozici i seznamka. Dnes zde máme jednu funkci, která by mohla ušetřit čas a také se jedná o takové menší dokončení jedné, která je k dispozici nějakou dobu, ale na Instagramu.

Facebook spouští novinku ve své aplikaci, přinese krátké audio klipy a podcasty

Další spojení v řadě

Pokud používáte aktivně Instagram, tak jste byli asi již vyzváni nebo vám bylo nabídnuto, aby se příspěvek sdílel automaticky z Instagramu na vašem profilu na Facebooku. Funkce existuje již pěkně dlouho, ale opačným směrem zde nebyla jakákoliv možnost. Facebook nyní tento nedostatek napravuje.

Zatím dochází k testování možnosti zveřejnění příspěvku na Facebooku a Instagramu současně, konkrétně je funkce dostupná pro menší skupinu uživatelů aplikace pro iOS. V rámci nastavení lze aktivovat propojení s účtem na Instagramu. Na obrazovce pro zveřejnění příspěvku pak uvidíte pod svým jménem jednu ikonu navíc, která indikuje zveřejnění toho samého na vašem účtu na Instagramu.

Nedojde ke zveřejnění čehokoliv. Jsou zde omezení, jako je například maximální počet fotografií, ten se zastavil na hodnotě 10. Dále můžete zveřejnit i video. Cokoliv jiného nebo navíc nebude sdíleno na Instagram. Zatím není jasné, kdy bude novinka dostupná pro všechny uživatele a ani jestli nedojde k nějaké modifikaci. Musíme počkat, jak dopadne testování.

