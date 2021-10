iQOO Z5x láká na rychlý displej a rychlé nabíjení

iQOO Z5x; Zdroj: iQOO

Vivo má subznačku iQOO, v rámci které se objevují zejména smartphony střední třídy cílící na mladší generaci. Nedávno jsme se dočkali slušně vybaveného modelu Z5 a dnes zde máme jeho ořezanou verzi iQOO Z5x. Došlo na několik podstatných ústupků, ale i tak nejsou specifikace špatné.

Slušná střední třída

Co stojí za pozornost u novinky iQOO Z5x, je rozhodně displej, který má 120Hz frekvenci, přičemž se jedná o Full HD+ panel s tenkými rámečky. Nelze ale očekávat větší symetrii okrajů v této třídě, byť by díky tomu byl mobil o něco zajímavější. Dále může zaujmout baterie s kapacitou 5000 mAh a s podporou 44W nabíjení.

O výkon se zde stará procesor Dimensity 900 od Mediateku, který poskytuje dostatek výkonu i pro trochu náročnější použití. Oproti původnímu modelu jsou zde viditelné ústupky, jako třeba absence sterea, ale i samotné operační paměti a úložiště používají starší technologie. Zadní strana nabízí 50MPx senzor a také sekundární 2MPx kamerku pro dodatečné efekty. Více se zde nenachází.

iQOO Z5x má nastavenou cenu za základní model v přepočtu přibližně na 5 140 Kč. Pakliže se novinka dostane do Evropy, případně i do Česka, cena by se mohla pohybovat okolo 6 700 Kč.

Specifikace iQOO Z5x

displej: 6,58 palců, 2408 × 1080 pixelů (Full HD+), 120Hz, LCD, HDR10, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Dimensity 900

verze: 6/8GB LPDDR4x RAM + 128 GB (UFS 2.1) 12GB LPDDR4x RAM + 256GB (UFS 2.1)

Android 11 + Origin OS 1.0

Dual SIM (nano + nano)

foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8 2 MPx, makro, f/2.4 přední – 8 MPx, f/2.45

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack, Hi-Res Audio

rozměry: 163,95 × 75,30 × 8,50 mm, 189 gramů

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/QZSS/Galileo, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 44W

