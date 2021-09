iQOO Z5 je novinka střední třídy se stereem a rychlým displejem

iQOO Z5; Zdroj: iQOO

Vivo začíná působit na více trzích, přičemž nedávno vstoupila značka oficiálně i do České republiky. Zatím u nás láká zejména na mobily střední a nižší třídy. Kromě toho má dnes již subznačku iQOO, která rozšířila své portfolio o model iQOO Z5. Ten by se dal popsat jako zástupce střední třídy s dobrými specifikacemi.

iQOO Z5

Ve střední třídě se nabízí mnoho mobilů, které se snaží nějak odlišit. iQOO Z5 například láká na 120Hz displej s Full HD+ rozlišením, přičemž byla použita technologie LCD s podporou HDR10. Bonusem navíc jsou i stereo reproduktory, takže konzumace multimediálního obsahu bude o něco lepší.

Baterie má kapacitu 5000 mAh s podporou 44W nabíjení, což je velmi slušná hodnota a doplnění energie nebude dlouho trvat. O výkon se zde stará procesor Snapdragon 778G společně s paměťmi LPDDR5 a úložiště je typu UFS 3.1, takže na výkon si asi jen tak někdo stěžovat nebude.

Fotografická výbava je poměrně standardní. Hlavní foťák nabízí 64 MPx a pak jsou zde senzory pro ultra širokoúhlé focení a makro snímky. Optickou stabilizaci obrazu ze nehledejte. V případě konektivity je výbava velmi dobrá. Kromě 5G je zde WiFi 6, Bluetooth 5.2 a jsou podporovány poziční systémy GPS, GLONASS, QZSS a Galileo.

Specifikace

displej: 6,67 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), 120Hz, LCD, HDR10

procesor: Snapdragon 778G

verze: 8GB LPDDR5 RAM + 128/256 GB (UFS 3.1) 12GB LPDDR5 RAM + 256GB (UFS 3.1)

Android 11 + Origin OS 1.0

Dual SIM (nano + nano)

foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.79 8 MPx, 119°, f/2.2 2 MPx, makro, f/2.4 přední – 16 MPx, f/2.45

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack, stereo, Hi-Res Audio

rozměry: 164,70 × 76,68 × 8,53 mm, 195 gramů

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/QZSS/Galileo, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 44W

Cena nižší verze iQOO Z5 byla nastavena v přepočtu přibližně na 6 350 Kč. Pakliže se dostane do Evropy a případně do České republiky, mohla by se pohybovat kolem 8 200 Kč, což je vzhledem k výbavě poměrně odpovídající suma.

