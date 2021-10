Honor nemá vyhráno, politici chtějí uvalit sankce [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 17. 10.

Na konci minulého měsíce jsme vás informovali, že aktuálně se řeší společnost Honor u amerických úřadů. Ty se nemohou dohodnout, jestli umístit Honor na stejný černý seznam jako Huawei. Nyní do hry vstupují republikánští politici, kteří chtějí po prezidentovi Bidenovi, aby se Honor ocitl mezi firmami, které nemohou jen tak obchodovat a spolupracovat s americkými společnostmi.

Hlavně zmiňují, že Honor je nyní vlastněn konsorciem, za kterým stojí čínská vláda. V tomto případě ale nikdo nezmiňuje jakékoliv důkazy nebo nezákonnou činnost. Tlak je veden jen jako preventivní opatření, což asi nebude moc legitimní. Honor zatím dál pokračuje ve svém plánu navrátit se na globální trh. Je otázkou, jak vše dopadne v USA a jestli Honor nebude čelit stejným problémům jako Huawei.

Původní článek 21. 9.

V listopadu minulého roku došlo k rozhodnutí, že Huawei prodá svou subznačku Honor. Cíl byl jasný, zachránit tuto divizi, aby neupadla kvůli sankcím, které byly uděleny na Huawei. Ten do dnešního dne musí řešit nemalé komplikace způsobené nemožností volného obchodu nejen s firmami z USA. Honor od té doby již představil několik mobilů, přičemž mají i patřičné Google certifikace a také může firma spolupracovat s Qualcommem a dalšími. Vyhráno ale ještě nemá.

Spor mezi úřady?

Honor se pomalinku chystá na vstup na globální trh a plánuje, že se bývalá sláva vrátí. Zatím sice nemáme oficiální informace o novinkách pro český trh, ale zřejmě firma stihne ještě vánoční šílenství. Bohužel americké úřady nemají ještě jasno, jestli zařadit Honor na stejný seznam jako Huawei. Pakliže by to stalo, musela by mít znovunastartovaná společnost mít patřičné licence pro spolupráci s americkými firmami a také pro používání amerických technologií.

Jsou zde ve své podstatě dvě strany. Pentagon a zástupci energetiky jsou pro zařazení Honor na seznam, na druhé straně jsou představitelé obchodu a ministerstva zahraničí, kteří jsou proti. Dle dostupných zdrojů došlo k jednání mezi zástupci amerických úřadů ještě minulý týden, ale nedospěli k nějakému rozhodnutí.

Dá se odhadovat, že se nejednalo o poslední jednaní, takže budoucnost Honoru není ještě jistá. Pokud by se naplnil černý scénář, asi by došlo ke zmaření investic a firma by pravděpodobně neustála zařazení na takový seznam. Případně by došlo ke značnému zdržení. Zatím ale stále platí, že Honor může nadále spolupracovat s americkými společnostmi a využívat jejich technologie.

Zdroje: theverge.com, phonearena.com



