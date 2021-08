Série Honor Magic3 představena, top modely s IMAX vylepšením

HONOR Magic3 Pro+; Zdroj: Honor

Společnost Honor se pomalinku vrací na trh, byť zatím jsme se nedočkali globálního uvedení top modelů série Honor 50. Zatím ani nevíme, kdy se začnou prodávat v Evropě. Firma nečeká a představuje další top modely, tentokrát se jedná o sérii Honor Magic3. Firma novinky označuje za vlajkové modely, čemuž odpovídají specifikace a s tím je spojena i samotná cena.

Nová série Honor 50 představena, chlubí se 100W nabíjením

Rovnou tři smartphony

Původně jsme očekávali jeden model Honor Magic3, následně se objevily spekulace kolem dvou modelů a ve výsledku zde máme rovnou tři – Honor Magic3, Honor Magic3 Pro a Honor Magic3 Pro+. Společnost uvádí, že jsou zaměřeny hodně na natáčení filmů, což má dokazovat i spolupráce s IMAX. Mobily jsou díky tomu vybaveny technologiemi Magic-Log a 3D LUT (Look Up Table). Cílem je nabídnout kvalitní HDR, přičemž 3D LUT dokáže korigovat saturaci barev, světlost a kontrast. Navíc se využívá i uměla inteligence a nabízí se rovnou 8 speciálních režimů založených na technologiích IMAX.

Samozřejmě si budeme muset počkat na první reálné testování, jestli tyto novinky mohou nabídnout nadstandardní kvalitu videí. Co se týče výbavy, tak nejlépe je na tom Magic3 Pro+, kde jsou rovnou tři foťáky s rozlišením 64 MPx. Hlavní má 50 MPx. Kromě širokoúhlého, ultra širokoúhlého a pro zoom je zde jeden monochromatický. Ostatní modely následně ustupují s fotografickou výbavou, kde Pro model například má nižší rozlišení u ultra širokoúhlého foťáku. Magic 3 naopak o jeden senzor přišel, o periskopický foťák.

„HONOR šel vždycky dopředu a ukazoval nejnovější inovativní idee, což dokazuje např. celá HONOR Magic Series a nejnovější řada HONOR Magic3 Series v tomto odkazu pokračuje,“ řekl George Zhao, CEO a globální prezident HONOR Device Co, Ltd. „Vize HONOR je v budoucnosti mobilní technologie, proto jsme opravdu pyšní na partnerství v odvětví, která máme a která pomáhají dalšímu vývoji průlomových nových mobilních telefonů. Stejně tak díky navazující práci našich vývojových center může nyní HONOR představit špičkový displej velmi výjimečné technologie.“

Potěšující zprávou je, že modely Pro a Pro+ mají certifikaci IP68, takže jim nebude vadit prašnější prostředí ani ponoření do vody o hloubce maximálně 1,5 metru pod dobu 30 minut. Základní model Magic3 získal IP54, díky čemuž by mu neměl ublížit například déšť, ale na ponoření do vody to není.

Novinky jsou si z pohledu výbavy velmi podobné, ale jde vidět mezi nimi rozdíly. I tak jsou všechny vybaveny Snapdragonem 888+ nebo stejnou kapacitou baterie s 66W nabíjením. Jen Magic3 nenabízí bezdrátové a reverzní nabíjení. Ani u jednoho modelu nenajdete čtečku otisků prstů. Místo toho se nabízí pokročilejší rozpoznávání obličeje, což je také důvod, proč mají všechny modely na přední straně oválný výřez. Ukrývá standardní foťák a 3D ToF snímač.

Ceny

V tuto chvíli neznáme ceny pro český trh, ale evropské mohou napovědět, kolik si bude muset případný zájemce nachystat.

Magic3 (8GB RAM + 256GB) 899 eur

Magic 3 Pro (8GB RAM + 256GB) 1099 eur

Magic3 Pro+ (12GB RAM + 512GB) 1499 eur

Specifikace Honor Magic3 Pro+

displej: 6,67 palců, 2272 x 1344 pixelů, OLED, HDR10+, 10bitová hloubka, 120 Hz

procesor: Snapdragon 888+

RAM: 12 GB

úložiště: 512 GB

Android 11 + Magic UI

Foťáky: zadní – 50 MPx, 1/1,28, Full Pixel Octa Phase Detection, OIS 64 MPx, monochromatický 64 MPx, 126°, 2,3cm makro 64 MPx, periskopický, 3,5x zoom, až 100x digitální, OIS přední – 13 MPx 3D ToF

IP68

stereo reproduktory

5G/2.4GHz WiFi 6, NFC

rozměry: 162,8 x 74,9 x 9,94 mm, 236 gramů

nano keramické tělo

baterie: 4600 mAh + 66W nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, reverzní nabíjení

Specifikace Honor Magic3 Pro

displej: 6,76 palců, 2272 x 1344 pixelů, OLED, HDR10+, 10bitová hloubka, 120 Hz

procesor: Snapdragon 888+

RAM: 8/12 GB

úložiště: 256/512 GB

Android 11 + Magic UI

Foťáky: zadní – 50 MPx, 1/1,28, PDAF 64 MPx, monochromatický 13 MPx, 120° 64 MPx, periskopický, 3,5x zoom, až 100x digitální, OIS přední – 13 MPx 3D ToF

IP68

stereo reproduktory

5G/2.4GHz WiFi 6, NFC

rozměry: 162,8 x 74,9 x 8,99 mm, 212 gramů

skleněné tělo

baterie: 4600 mAh + 66W nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, reverzní nabíjení

Specifikace Honor Magic3

displej: 6,76 palců, 2272 x 1344 pixelů, OLED, HDR10+, 10bitová hloubka

procesor: Snapdragon 888+

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 11 + Magic UI

Foťáky: zadní – 50 MPx, 1/1,28, PDAF 64 MPx, monochromatický 13 MPx, 120° přední – 13 MPx 3D ToF

IP54

stereo reproduktory

5G/2.4GHz WiFi 6, NFC

rozměry: 162,8 x 74,9 x 8,99 mm, 203 gramů

skleněné tělo

baterie: 4600 mAh + 66W nabíjení

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Série Honor Magic3 představena, top modely s IMAX vylepšením

reklama reklama