Google si pohrává s historií v aplikaci Chrome

Webový prohlížeč Chrome disponuje zajímavými funkcemi a ještě více se jich nachází v experimentální sekci. Některé se nakonec dostanou do stabilní verze aplikace, tedy pro všechny uživatele. Bohužel se tak nestává nějak často. Dnešní novinka je ale trochu jiná. Google totiž nějak neinformuje o experimentálních funkcích, ale u této udělal výjimky, takže se dá očekávat, že bude následně k dispozici pro všechny.

Vylepšená historie

Historie webových prohlížečů je velmi prostá a jen zobrazuje stránky, které jste navštívili, a to jen v chronologickém pořadí. Naštěstí se zde nabízí mnohdy vyhledávání, takže lze někdy najít přesně to, co jste v minulosti otevřeli. Google si pohrává s novou funkcí nazvanou Journey. Hlavním smyslem je nabídnout uživateli seskupení historie podle nějakého tématu.

V praxi to bude vypadat tak, že pokud hledáte informace o konkrétní oblasti, produktu nebo čehokoliv jiného, Chrome seskupí výsledky podle témat. Nemusíte se obávat, že by původní historie zmizela, jen bude k dispozici nová záložka, která nabídne seskupení. Google uvádí, že novinka se začíná testovat v Chromu Canary, tedy vysoce experimentální verzi webového prohlížeče.

Zatím je předčasné cokoliv předvídat, ale očekávali bychom, že se následně dostane do stabilní verze a i do aplikací pro smartphony. rozhodně se jedná o novější přístup k lepšímu uspořádání historie, který může zjednodušit dohledávání.

