Google Lens dostane podstatné vylepšení

Google se na své vývojářské konferenci, kterou pořádá jednou do roku, pochlubí zajímavými technologiemi. Před nějakým časem ukázal, že vyvinul systém na vylepšování fotografií, který dokáže vymazat ze snímku plot, aby bylo viděno, co je za ním. Do teď ale není ani jedna aplikace nebo služba, která by něco podobného nabídla uživatelům. Na konferenci se pochlubil i nástrojem Multitask Unified Model (MUM), který by měl umožnit lepší vyhledávání za použití různých vstupních údajů. Nyní se ale pochlubil, jak bude tato novinka fungovat ve službě Lens.

Google Lens s vylepšením

Google Lens se zaměřuje na identifikaci obrázků, přičemž z nich dokáže extrahovat i texty. Do teď bylo vyhledávání podle obrázků poměrně prosté, kdy výsledky byly nějakým způsobem podobné. S využitím MUM ale dostane Google Lens značné vylepšení. Ukázku můžete vidět níže. Po vyfocení košile dojde k vyhledání samotného produktu, ale následně lze aktivovat pokročilé hledání, kam se zadá, že chcete ponošky s tímto vzorem.

Nejde jen o hledání podobných vzorů. V dalším příkladu Google ukazuje, že můžete vyfotit převody na kole a následně se jednoduše zeptat „Jak se to opravuje“.

Samotné nasazení přímo do služby Google Lens pro všechny uživatele bude pozvolné. Google uvádí, že to bude trvat několik měsíců. Je tak možné, že se novinky dočkáme až někdy v průběhu příštího roku.

