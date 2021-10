Poslední možnost získat čističky vzduchu Tesla Smart Air Purifier o 1 000 Kč levněji [sponzorovaný článek]

Jen do 3.10.2021 máte příležitost využít slevu 1 000 Kč na všechny čističky vzduchu Tesla, se kterými se vám bude v domácnosti lépe dýchat. K tomu navíc od Smarty dostanete jako dárek domácí kameru Tesla Smart camera mini. Nabídka ale platí jen do 3.10.2021 nebo do vyprodání zásob. Slevu lze využít na následující tři modely:

Tesla Smart Air Purifier Pro L

Tesla Smart Air Purifier L je praktická čistička vzduchu, která je vybavena omyvatelným předfiltrem, HEPA filtrem, fotokatalytickým filtrem, uhlíkovým filtrem, ionizačním generátorem a ultrafialovým zářením.

Tento model je vhodný primárně do interiéru o rozloze 25-43 m2, přičemž za jednu hodinu zvládne přefiltrovat 360 m3. K tomu je vybaven LED displejem, který zobrazuje nejdůležitější informace. V doprovodné aplikaci Tesla Smart app pak najdete kompletní podrobnosti včetně možnosti ovládání – nepřijdete tak o informace o činnosti, míře PM2.5 částic, typu režimu apod.

Smarty prodává Tesla Smart Air Purifier Pro L za 4 990 Kč (po slevě 1 000 Kč). Jako dárek dostanete Tesla Smart Camera Mini. Produkt si můžete prohlédnout ZDE

Tesla Smart Air Purifier Pro M

Model M je taktéž vybaven omyvatelným předfiltrem, HEPA filtrem, fotokatalytickým filtrem, uhlíkovým filtrem, ionizačním generátorem a ultrafialovým zářením. Hodí se ale převážně do menších místností, ideálně do interiéru o rozloze 15-25 m2.

Za hodinu pak zvládne přefiltrovat 210 m3. I v tomto případě platí přítomnost LED displeje nebo podpory aplikace Tesla Smart app.

Smarty prodává Tesla Smart Air Purifier Pro M za 3 990 Kč (po slevě 1 000 Kč). Jako dárek dostanete Tesla Smart Camera Mini. Produkt si můžete prohlédnout ZDE

Tesla Smart Air Purifier Pro XL

Jak už název napovídá, model XL pojme větší plochu, konkrétně interiér o rozloze 43-61 m2. Takže se hodí třeba do menší kanceláře, kde je navíc více lidí najednou, takže čistý vzduch přijde vhod. Navíc zvládne přefiltrovat až 510 m3. I v tomto případě platí přítomnost LED displeje nebo podpory aplikace Tesla Smart app.

Smarty prodává Tesla Smart Air Purifier Pro XL za 5 990 Kč (po slevě 1 000 Kč). Jako dárek dostanete Tesla Smart Camera Mini. Produkt si můžete prohlédnout ZDE



