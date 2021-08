Xiaomi pokořilo Samsung v Česku, Huawei sesazen a Realme je skokanem

Zdroj: Dotekomanie.cz

Na současném trhu v Evropě a také v České republice máme několik nových značek, respektive jsme se dočkali příchodu výrobců, kteří doposud hlavně působili v Asii. Jedná se o firmy jako Oppo a Vivo. I tak zatím nezaujali nějaké významnější postavení, aspoň soudě na základě nejnovější analýzy společnost Canalys. Dozvídáme se ale, že Xiaomi potvrzuje vedoucí pozici.

Xiaomi posiluje postavení na evropském trhu, Huawei padá dolů

Skokanem je Realme

Nejnovější zpráva společnost Canalys obsahuje hodnocení i českého trhu. Jedničkou se stává Xiaomi v rámci dodávek smartphonů za druhé čtvrtletí tohoto roku. Dodalo o 192 % více zařízení než ve stejném období za minulý rok. Samsung je v těsném závěsu, přičemž ztrácí jen jedno procento, ale v meziročním srovnání si tento výrobce pohoršil o 4 %. Apple si drží svou pozici, byť také ztrácí. Realme je na našem trhu skokanem, jelikož společnost dodala o 1229 % více zařízení. Kupodivu se do pěti nejlepších výrobců dostala společnost TCL, která dříve vyráběla jen mobily pod jinými značkami, například Alcatel nebo BlackBerry.

Při srovnání s hodnocením z předchozího čtvrtletí pro střední a východní Evropu si lze všimnout, že v seznamu pěti nejlepších výrobců chybí Huawei. Místo toho se sem dostala firma Realme, opět s dramatickým skokem při srovnání s loňským obdobím. Honor spadl na páté místo. Jde ale také pozorovat, že Xiaomi zvětšilo náskok před Samsungem a ten bude mít trochu problém dohnat čínskou společnost.

Co se týče ale celého evropského trhu, tak do seznamu se dostává již Oppo, které si udrželo svou pozici a vylepšilo dodávky o 163 %. Samsung na evropském trhu ztrácí 11 % a sestupuje na druhou pozici. Xiaomi mírně vede, ale zaznamenalo výraznější posílení. Tentokrát se do tohoto seznamu dostává Realme se 4 % a značným vylepšením v porovnání s minulým rokem.

Xiaomi je sice jedničkou, ale zajímavější je právě dvojice společností Oppo a Realme. Ty totiž spadají pod BBK Electronics a tak se dá konstatovat, že tato společnost výrazně posílila své postavení na evropském trhu a uzmula 9 %. Má tedy ambice na pokoření dalších firem.

Zdroj: Tisková zpráva



