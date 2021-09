O2 vylepšuje nabídku tarifů YOU

Fotka od Anastasia Gepp z Pixabay

V poslední době se mobilní operátoři snaží zaujmout novými tarify, respektive upravují ty stávající. Již došlo k pomyslnému souboji O2 a T-Mobile, ale právě O2 ještě pokračuje úpravou tarifů YOU pro mladou generaci.

Sleva a vyšší rychlost

O2 opět informuje, že dostupnost 5G sítí se nezastaví ani u tarifů YOU, které jsou podmíněny věkem zákazníka (do 26 let). Dobrou zprávou je, že u nejvyššího tarifu YOU Neo zdvojnásobuje rychlost připojení na 10 Mbps, ale až od 15. listopadu. Jedná se o poměrně dobré vylepšení, když vezmeme v potaz, že se cena nemění.

„Mladá generace rozumí moderním technologiím a být online je jejich životní styl. Proto jsme se rozhodli aktivovat síť 5G pro všechny tarify z nabídky YOU. Připravili jsme několik novinek a především jsme dvojnásobně zrychlili internet u tarifu YOU NEO,“ vysvětluje ředitelka mobilního segmentu v O2, Silvia Cieslarová

Zároveň noví zákazníci mohou získat slevu na tarify YOU 20GB a YU NEO ve výši 50 Kč měsíčně, takže za nejvyšší tarif zaplatí 699 Kč místo původních 749 Kč. Akce platí jen do 31. října tohoto roku. Operátor také vyzdvihuje tarif Můj první tarif, který zahrnuje 120 volných minut volání do všech sítí v ČR, neomezené SMS do sítě O2 a 1 GB dat za 299 korun měsíčně.

„Pro ty, kteří si vyberou jeden z tarifů YOU, je navíc přichystána atraktivní nabídka vybraných zařízení, která korespondují s aktivací 5G sítě. V nabídce tak mladí zákazníci naleznou Xiaomi Note 10 5G, iPhone 12 mini 5G či nezbytné notebooky,“ dodává Silvia Cieslarová. Zařízení si mohou pořídit zákazníci na splátky bez navýšení po ověření jejich úvěruschopnosti.

