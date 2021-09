Zdroj: O2

Minulý týden T-Mobile uvedl nové tarify, přičemž nemile překvapil svou strategií. Sítě páté generace budou dostupné jen pro tři nejdražší tarify, ostatní budou mít k dispozici maximálně LTE. O2 dnes představuje novinky, přičemž nijak nelimituje využití 5G sítí.

„U mnoha zahraničních operátorů je běžné, že 5G zpoplatňují. My jsme se rozhodli jít opačnou cestou a přístup k 5G síti nastavujeme všem zákazníkům. V případě, že se bude zákazník nacházet na místě s vysokou koncentrací lidí, třeba na koncertě, a místo bude pokryté 5G, bude jeho zákaznická zkušenost s mobilním internetem lepší, bude-li na 5G síti než na 4G“ , uvádí Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2

Vylepšené tarify

Standardně se dočkáme nových tarifů, ale O2 tentokrát vzalo původní a upravilo jim specifikace. U tarifu NEO Bronzový došlo k navýšení rychlosti na 20 Mbps a NEO Stříbrný již nemá stanovenou rychlost, díky čemuž může zákazník využít maximální potenciál sítě. U všech tarifů NEO pak mohou využívat i síť páté generace bez nějakého omezení nebo limitů. NEO Zlatý se dočkal vylepšení o 300 minut při volání z Česka do zahraničí. Platinový pak má 1000 volných minut pro tento způsob volání a 2 GB FUP v rámci Top Svět.

U tarifů FREE+ došlo na úpravy datových limitů. Základní má 3 GB, další možnost je 10 GB, 20 GB a nejvyšší je vybaven 60GB balíčkem. I zde platí, že zákazníci mohou využít 5G a maximální rychlost.

Také jsme se dočkali jedné novinky, kterou O2 pojmenovalo jako Nové tarify z platební karty. Zde se nabízí GO 3GB a GO 7 GB, přičemž oba stojí 299 Kč. V prvním je k dispozici navíc 100 minut volání 25 SMS do všech sítí, u druhého pak musí platit zákazník za provolané minuty a odeslané SMS zprávy.

Další zajímavosti ze světa operátorů:

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » O2 navyšuje FUP a rychlosti, 5G je pro všechny

reklama reklama