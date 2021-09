Zdroj: Vodafone

Mobilní operátoři v Česku mají ve své podstatě ještě virtuální, které nabízí trochu jiné tarify a předplacené karty. Někdy se dočkáme speciální nabídky ve spojení s jiným subjektem. Tentokrát zde máme spolupráci společností Vodafone a Kaufland. Nabídka platí pro členy Kaufland Card.

Tarif pro Kaufland Card

Nejedná se o nějak speciální tarif a řekli bychom, že ani nenabízí něco extra oproti konkurenčním nabídkám. Za 299 Kč měsíčně se nabízí 250 volných minut do všech sítí. Dále jsou k dispozici neomezené SMS zprávy do všech sítí a co se týče dat, tarif obsahuje 1 GB. K tomu Vodafone dodává, že si klient může kdykoliv dokoupit 2 GB za 149 Kč.

Samozřejmostí je u tohoto tarifu nutnost být členem Kaufland Card. Ve skutečnosti se jedná o zvýhodněnou nabídku tarifu Start 250, který se normálně nabízí za 399 Kč měsíčně. Kromě ceny je zde rozdíl ještě v SMS zprávách, jelikož původní nemá k dispozici neomezenou verzi a musí zákazník platit za každou poslanou SMS.

Zdroj: twitter.com



Domů » Články » Vodafone a Kaufland mají speciální tarif za 299 Kč

reklama reklama