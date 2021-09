iPhone 13 podporuje dvě eSIM karty současně

Zdroj: Apple

Je to už pár let, kdy společnost Apple implementovala do svých iPhonů podporu eSIM karet, ze kterých se dnes stal standard. Na svém iPhonu tak v současnosti můžete používat jednu fyzickou SIM a jednu eSIM kartu, čímž vytvoříte dual SIM.

iPhone 13

Apple tento týden představil novou řadu iPhone 13, která nabídne jinou metodu, ale stejný výsledek. Nejenže iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max podporují dual SIM prostřednictvím fyzické SIM + eSIM, ale všechny tyto modely podporují také duální eSIM funkci. V praxi to znamená, že se můžete 100% vzdát fyzické SIM karty a přejít na eSIM, neboli virtuální kartu. V iPhonu pak můžete mít hned dvě eSIM karty současně.

Rozhodně to ale neznamená, že iPhone 13 podporuje tři SIM karty. Asi by bylo krásné, kdyby telefon umožňoval dvě eSIM a fyzickou SIM kartu současně, ale o tom Apple nikde v dokumentaci nepíše. Jde stále o zařízení se dvěma SIM kartami, jen jde o to, že nově máte dva způsoby.

