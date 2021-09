Realme GT Master Edition – výkonný elegán inspirován vůní dálek [recenze]

Zdroj: Dotekomanie

Do redakce se nám po nedávném testu smartphonu Realme GT 5G dostal na recenzi další model z dílny čínského výrobce. Tentokrát se jedná o designový kousek Realme GT Master Edition. Telefon má především zaujmout svým provedením, který navrhl přímo japonský designér Naoto Fukusawa, který působí v oblasti designu produktů a nábytku. Telefon Realme GT Master Edition nese v této limitované edici na svém těle podpis samotného Fukusawy.

Recenze Realme GT 5G: výkonný sporťák s bohatou výbavou a skvělou cenou

Realme GT Master Edition – stylový telefon s vysokým výkonem

Telefon chce na sebe kromě svého originální designu upozornit i svou výbavou, která zapadá do segmentu střední třídy. Telefon nabídne procesor Snapdragon 778G s podporou 5G sítí, 6,43″ palcový AMOLED displej do Samsungu a super rychlé 65W nabíjení. Vzhledem k akční zaváděcí ceně, která se pohybuje kolem 10 tisíc, se tak jedná o poměrně zajímavý kousek.

Design a obsah balení

Realme GT Master Edition je dodáván v podobném balení, jako nedávno testovaný Realme GT 5G. V krabici kromě telefonu nalezneme ochranné silikonové pouzdro, jehlu na otevření zdířky pro SIM, nabíjecí USB-C kabel, nabíjecí 65W adaptér SuperDart a tištěnou dokumentaci.

Nám se na test dostal telefon v provedení Voyager Grey, u kterého jsme ocenili matný povrch zadní částí, který je příjemně tvarovaný a díky němu se telefon dobře drží v ruce. Pro tuto variantu byl použit materiál z veganské kůže a musíme říct, že je opravdu příjemný na dotek.

Telefon tak neklouže v ruce a neulpívají na něm otisky prstů. Master Edition kolekce telefonů se kromě námi testované verze dodává ještě ve dvou variantách, a to Luna White a Daybreak Blue.

Na zadní části telefonu se nachází výrazný panel s trojitým kamerovým systémem seřazený na výšku pod sebe. Vedle panelu s fotoaparátem se pak nachází podpis designéra Naota Fukusawy. Přední straně telefonu vévodí 6,43palcový Full HD AMOLED displej, v levém horním rohu se nachází selfie kamera. Na pravé boční straně je umístěno tlačítko pro zapnutí a na levé straně nalezneme tlačítko pro regulaci hlasitosti a zdířku pro vložení SIM karty a SD karty. Tlačítka jsou umístěna v rozumné výšce, díky čemuž je možné je pohodlně ovládat při držení telefonu v ruce.

Na spodní straně telefonu je pak standardně umístěn konektor pro připojení napájecího/datového USB-C kabelu, 3,5mm jack vstup pro sluchátka a reproduktor. Telefon se pocitově dobře drží v jedné ruce i přes větší rozměry konstrukce. V provedení Voyager Grey se jedná o mnohem příjemnější pocit, než u GT 5G provedení.

Displej

Displej je skvělý. Ano, pocit z něj jsme měli stejně jako u modelu GT 5G, velmi dobrý. Je znát, že se jedná o panel z dílny Samsungu a AMOLED technologie dělá své. Černá je černá, barvy jsou syté, ale přitom nijak nepřepálené a dobré je i zobrazení na slunci při maximálním jasu, stejně tak dobré jsou i pozorovací úhly. Automatická regulace jasu funguje rovněž dobře a reakce na změny světelných podmínek jsou vynikající. AMOLED panel nabízí 6,43palcovou úhlopříčku s 91,7% poměrem displeje k tělu telefonu. Full HD+ nabízí rozlišení 2 400 x 1 080 pixelů a displej se také může pochlubit obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem 1 000 nitů.

Další příjemnou vlastností, kterou telefon nabízí, je odemykání telefonu. V displeji je zabudovaná čtečka otisku prstu. Po zvednutí telefonu, nebo aktivování tlačítkem, se ve spodní části displeje objeví grafický indikátor čtečky na který stačí přiložit prst a telefon se odemkne. Čtečka funguje perfektně a v drtivém případě funguje bez zaváhání a přesně.

Hardware, výkon

Realme GT Master Edition, na rozdíl od GT 5G, obdržel procesor Snapdragon 778G. Ten je sice papírově slabší, než Snapdragon 888, kterým je vybaven GT 5G, ale v reálu to prakticky nepoznáme. Telefon funguje na jedničku, systém pracuje rychle a bez jediného zaváhání a telefon vám tak obrazně řečeno téměř hoří pod rukama. Námi testovaná verze v provedení Voyager Grey dostala do vínku kromě již zmíněného Snapdragonu také slušnou porci RAM, konkrétně 8 GB.

Co se týče vnitřního úložiště pro data, námi testovaná verze disponuje úctyhodnými 256 GB, což je prostor, který bohatě postačí pro většinu uživatelů. Mezi další výbavu pak patří podpora 5G sítí, Wi-Fi 6 nebo Bluetooth 5.2. Pokud hledáte telefon střední třídy, který poskytne dostatečný výkon, který oceníte rovněž i při hraní her, pak je Realme GT Master Edition rozhodně dobrá volba.

V testu benchmarku Geekbench 5 telefon získal v případě singlecore 754 bodů a v případě testu Multi-Core pak 2 727 bodů. Pokud chcete srovnání s ostatními telefony, tak podobně se ve výsledkové listině umístil například i telefon Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, což je telefon z úplně jiné cenové třídy.

Fotoaparát

Telefon je vybaven trojitým systémem čoček, což je už dnes takový standard. Ne vždy však znamená, že čím více čoček, tím lepší kvalita fotografií. Realme GT Master Edition nepatří mezi dokonalé foto mobily, ale za výslednou kvalitu fotografií a videí se nemusí stydět. Fotoaparát tvoří trojice senzorů. Hlavní senzor s rozlišením 64 MP se může pochlubit světelností f 1/8. Hlavnímu senzoru pak sekundují ultra-široký snímač s rozlišením 8 MP a 2MP makro snímač. Pro pořízení selfie fotografií je k dispozici na přední straně 32 MP snímač, který dodal výrobce Sony.

Bohužel co se makrosnímače týče, jsme i zde zažili zklamání. Stejně jako tomu bylo u GT 5G, i GT Master Edition má makro snímač spíše jen pro okrasu. Makrosnímky se s ním prostě pořizují velmi obtížně a výsledky nejsou uspokojivé.

Vlevo bez širokoúhlého režimu, vpravo s širokoúhlým režimem, zdroj: Dotekomanie

Dalším neduhem, kterým fotoaparát trpí, je používání umělé inteligence AI, která dost často snímky až příliš saturuje a dodává nereálný vzhled. Pokud rádi snímky upravujete, pak budete možná spokojení, ale pokud chcete věrnost, doporučujeme AI vypnout. Širokoúhlým objektivem se dají pořídit snímky podobné těm, které dokáže pořídit například iPhone 12 Pro, nicméně srovnatelnou kvalitu nečekejme. Koneckonců o tom jsme se přesvědčili již u modelu GT 5G.

Abychom ale nebyli jen kritičtí, celkově fotoaparát pořizuje dobré snímky, jejichž kvalita bude stačit většině potenciálních majitelů. Obzvlášť dobře vypadají noční fotografie díky používanému nočnímu režimu. Kromě nočního režimu v softwarové výbavě fotoaparátu nechybí ani režim zpomaleného záběru, portrét, režim hvězdy, časosběr nebo panorama.

Vlevo bez použití nočního režimu, vpravo použit noční režim, zdroj: Dotekomanie

Telefon rovněž dokáže pořizovat video, a to až do kvality 4K. Pokud chcete natáčet v nejvyšším rozlišení 4K, počítejte s frekvencí snímků pouze 30 FPS. Pokud chcete video s frekvencí 60 FPS, je potřeba se spokojit pouze s FULL HD kvalitou.

Baterie a výdrž na jedno nabití

Baterie je dnes poměrně ostře sledovaná komponenta, která předurčuje, jak dokáže telefon držet krok s vaším denním tempem. Realme GT Master Edition dostal do výbavy baterii s kapacitou 4 300 mAh a podporou rychlého 65W nabíjení. Rychlé nabíjení zajistí adaptér SuperDart, který je součástí balení. Je veliká škoda, že ani u Master Edition není podpora bezdrátového nabíjení.

Master Edition dostal oproti verzi GT 5G o něco málo slabší baterii. I tak ale telefon vydrží na jedno nabití bez problémů i den a půl. Pokud telefonu dáte více zabrat a po celý den ho nenecháte vydechnout, pak je nutno počítat s klasickou jednodenní výdrží.

Systém – Android 11 a Realme UI 2.0

Realme GT Master Edition pohání operační systém Android 11, který je zabalen do nadstavby Realme UI 2.0. Prostředí působí čistým dojmem a nabízí mnoho možností nastavení. Systém je rychlý, a to nejen díky dobře optimalizované nadstavbě, ale také díky výkonu samotného hardwaru.

Zdroj:Dotekomanie

Systém si je, díky motivům a dalším prvkům, možné detailně nastavit a upravit. Nechybí možnost tmavého režimu, upravení stylu barev, písma, nebo i stylu zobrazení čtečky otisků prstů. Co je spíše na obtíž, jsou předinstalované aplikace, které je však naštěstí možné odinstalovat.

Zdroj: Dotekomanie

Ve výbavě nechybí všechny důležité Google aplikace a ty, které nejsou zahrnuty je možné pohodlně doinstalovat z obchodu Play. V prostředí nalezneme i funkci Herní prostor, kde budou k dispozici nejen všechny nainstalované hry, ale také možnost přizpůsobit výkon telefonu. K dispozici jsou tři režimy: Úsporný režim, Vyvážený režim a režim Pro Gamer, který optimalizuje výkon zařízení pro hraní her.

Závěr a hodnocení

Realme GT Master Edition nepřinesl mnoho změn oproti nedávno uvedenému modelu GT 5G. Změny jsou především v originálně pojatému designu. Naopak z pohledu hardwarové výbavy je to mírný krok zpět – papírově slabší procesor, menší paměť RAM. Lépe je na tom pouze přední selfie kamerka, která dostala dvojnásobné rozlišení. Celkově se ale jedná o velmi dobrý telefon, který s ohledem na jeho cenu rozhodně můžeme doporučit. Pokud se budete rozhodovat, jaký telefon pořídit, Realme GT Master Edition by rozhodně v seznamu neměl chybět.

Rozhodně musíme vyzdvihnout vysoký výkon, který se projevuje jak na plynulém chodu systému, tak i při hraní her. Velmi dobře na nás zapůsobil kvalitní displej, který poskytuje dokonalý obraz a barvy a dobré zobrazení na slunci a dobré pozorovací úhly. Vynikající je i systém odemykání telefonu díky perfektně fungující čtečce otisku prstů integrované v displeji. Co nás trochu zamrzelo, je opět absence bezdrátového nabíjení, které by telefon posunul ještě o stupínek výše. Bohužel také chybí stereo zvuk. Ať tak či onak, ve finále se jedná o velmi zajímavý produkt, který s ohledem na příznivou cenu přináší špičkovou kvalitu a vysoký výkon.

Technické specifikace

displej: 6,43 palců, 2 400×1 080 pixelů (Full HD+), Samsung Super AMOLED, 120Hz

procesor: Snapdragon 778G 5G, 6nm, 8 jader, 2,4 GHz, grafický čip Adreno 642L

verze: 6 GB RAM + 128 GB interní úložiště 12 GB RAM + 256 GB interní úložiště

Android 11 + realme UI 2.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní 64 MPx, f/1.8 8 MPx, f /2.3 2 MPx, makro, f/2.4 přední – SOny, 32 MPx, f/2.5

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, Hi-Res Audio

rozměry: 159,2 x 73,5 x 8,7 mm, 174 gramů

5G, Dual 4G LTE, Wi-Fi 6e 802.11 ax, Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C

baterie: 4300 mAh + 65W



