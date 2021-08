Youtube vylepšuje vyhledávání v aplikacích

Zdroj: Dotekomanie.cz

Youtube má poměrně dost rozdělaných projektů, co se týče samotné služby. V poslední době se hodně věnuje automatickým překladům, a to i v případě názvů a také komentářů. Nyní se více soustředil na samotné vyhledávání. Ve své tiskové zprávě informuje o vylepšení algoritmů, ale více se zaměřuje na samotný uživatelský zážitek.

Youtube testuje automatické překlady pro komentáře

Vyhledávání více prozradí

Do této chvíle bylo hledání vhodného videa trochu komplikované, respektive to byl pokus a omyl. Výsledky zobrazily jen náhledový obrázek, který vůbec nemusí reflektovat samotný obsah videa. Aby uživatelům nabídl více možností, Youtube zavádí náhledy u videí. Ve výsledku to znamená, že se přehraje menší ukázka ze samotného videa, abyste věděli, co je vlastně obsahem. Nemusíte se bát, že by ve výsledcích byl zvuk. Ukázky jsou bez něj.

U videí, kde jsou k dispozici i kapitoly, tak se zobrazí pod samotným výsledkem. Mezi nimi můžete procházet horizontálním směrem, přičemž poslouží jako přímý vstup do konkrétní části videa. Kapitoly jsou nativně schované, ale po kliknutí na proužek pod videem se zobrazí.

Bohužel kapitoly stále nejsou nějak moc rozšířeny, ale samotný mini náhled obsahu může výrazně zjednodušit hledání vhodného videa. zejména v době, kdy někteří tvůrci dokáží klamat samotným náhledovým obrázkem.

